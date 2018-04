Enfrenta la vida desde una silla

Entre enojos, quejas, llanto, risas y entusiasmo, Liliana Reyes Betancourt enfrenta la vida desde su silla de ruedas, pero la paraplejia no le ha impedido ir a la Universidad y trabajar.La mujer de 31 años, sobreviviente a un accidente automovilístico en 2012, dice que a su condición le tiene que sumar que día a día se enfrenta a la falta de accesos para personas con discapacidad en la ciudad.“Es de llegar a un lugar que no tiene rampa o no tiene cajones de estacionamiento”, expresó Liliana, estudiante de la licenciatura en Turismo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).En lo que corresponde a la universidad, dijo que ya se hicieron algunas modificaciones de infraestructura y que se avanza poco a poco.Liliana requiere de una prótesis cuyo costo asciende a más de 30 mil pesos y que no puede solventar.Ella forma parte de una lista de personas que esperan recibir el apoyo a través del Club Rotario, que ya organiza actividades.El presidente de la asociación en Juárez, Carlos Alberto Martínez Beltrán, dio a conocer que para ayudar a Liliana y otras personas que requieren también prótesis ortopédicas, se realizará hoy el segundo rodeo recaudatorio en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos, a partir de las cinco de la tarde y hasta las 10 de la noche.Liliana es un ejemplo de lucha ante una situación extraordinaria. Ella puede conducir su auto gracias a un aparato que le permite usar las manos en el acelerador y freno.Así, la estudiante acude a clases y cumple con los compromisos de su trabajo. Ella tiene un negocio propio de banquetes y realiza prácticas profesionales en una Agencia de Viajes.Todo lo hace por sí misma, con múltiples inconvenientes, pero ahora tiene la esperanza de tener la prótesis que le permitirá movilizarse mejor.Martínez Beltrán explicó que en el evento se espera recaudar los fondos suficientes para adquirir un aparato para miembros inferiores con características especiales que tiene un costo de 33 mil pesos. Es el que requiere Liliana, entre otros.Extendió la invitación a la ciudadanía juarense a asistir, ya que tendrán presentaciones como jineteo de toros, caballos con montura, carrera de barriles y jineteo de borregas entre otras actividades que se desarrollarán en una verbena con antojitos y bebidas.“El año pasado que lo lanzamos nos fue muy bien gracias a Dios, tuvimos una afluencia considerable”, afirmó Martínez. (Abril Salgado / El Diario)

