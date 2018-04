Aprueban dos nuevos fraccionamientos

Dos fraccionamientos, uno en Partido Senecú y otro en Ramón Rayón y Manuel J. Clouthier, se aprobaron el jueves pasado en sesión ordinaria de Cabildo.Los ediles aprobaron por mayoría el conjunto habitacional en régimen de propiedad en condominios denominado Valle de Senecú, a realizar por la empresa Urbanamac.El desarrollo contará con ocho viviendas, ubicado en Fray Esteban de Perea número 8031, Partido Senecú.En este punto del día, participó el ciudadano Carlos Carrillo del Comité de Vecinos Residencial Senecú, quien dijo que el nuevo conjunto habitacional no cumple con los requisitos previstos en la ley, y sobre este tema se enviaron cuestionamientos a Desarrollo Urbano y no fueron contestados.Externó que los residentes de la zona tienen problemas al menos unas tres veces al año con el drenaje de la calle Fray Esteban de Perea, y tienen que pedir que se desazolve.“Entonces, yo no sé de dónde sacaron ese dictamen”, mencionó.A su vez, la directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería, aseguró que la construcción de este fraccionamiento cuenta con todos los dictámenes positivos, incluido el de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).Además, dijo que en este caso no se debe solicitar anuencia vecinal para el desarrollo, pues no lo marca la ley.Finalmente el punto se puso a votación y se aprobó por mayoría.También se autorizó a Enalte la construcción del fraccionamiento “Nueva Vizcaya Residencial” etapas 1, 2, 3 y 4, para 343 casas, ubicado en Ramón Rayón y Manuel J. Clouthier. (Araly Castañón)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.