'Mejor que nos liquiden', exigen empleados

La maquiladora Industrias BM de México llegó a un acuerdo con los 360 trabajadores afectados por el incendio, en el que además de dos semanas completas de salario, se les depositará el 50 por ciento de otra correspondiente a un convenio que se firmó con ellos.Hasta el momento solamente tienen asegurada la nómina de tres semanas, por lo que insisten que la empresa debería liquidarlos, ya que tienen miedo que el proceso se prolongue más tiempo y se vean obligados a renunciar para que por parte de la compañía no se dé fin a los contratos conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.La mañana del viernes se les citó en el exterior de la empresa ubicada en el Parque Industrial Gema II para llegar a convenios en los que se les pagará la mitad de lo correspondiente del nueve al 15 de abril, mientras se llevan a cabo trámites ante la Fiscalía General del Estado para ver si el seguro contra siniestros cubrirá los daños al edificio.Por parte del departamento de Recursos Humanos se firmaron los convenios en el que aunque no laborarán durante esa semana, se les depositará la mitad de la nómina.A algunos de los empleados se les otorgarán días de vacaciones correspondientes al tiempo de antigüedad que tengan en la empresa, mientras que con el resto se llegó a acuerdos de pago del 50 por ciento.“A mí nada más me dieron tres días de vacaciones, pero imagínese, gano 700 pesos por semana y el Infonavit me quita 300, me quedarían solamente 50 pesos libres si aquí me van a pagar la mitad, mejor que nos liquiden para poder buscar otro trabajo”, expresó una de las trabajadoras.Debido a la incertidumbre, exigían hablar con el abogado de la empresa para ver si mientras se arreglaba esta situación, podrían buscar otro trabajo en alguna maquila, sin embargo, el representante legal les pidió el número telefónico a cada uno para durante ese tiempo, llamarles y llegar a otro acuerdo.Otra de las molestias de los trabajadores fue que esta semana laboral se les depositó pasadas las cuatro de la tarde del viernes, y no a las nueve de la mañana como de costumbre.En el caso de los bonos, se les informó que pasadas las ocho de la noche se reflejaría el pago de 135 pesos en la tarjeta que se les destinó para ello, aunque la mayoría de las mujeres no contaba con ella, pues se quedó guardada dentro de las pertenencias que se quemaron con el incendio.