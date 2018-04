Mientras que en algunos sectores de la ciudad se van quedando vacías las escuelas, la alta demanda de espacios educativos que se registra al suroriente provocó que a la fecha en 20 instituciones de nivel básico se impartan clases en aulas móviles.Esa situación las pone en el rango de escuelas en condiciones precarias, en el que tienen identificadas otras 40 que ya cuentan con instalaciones, pero en muy malas condiciones, dijo el titular del Instituto Chihua-huense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) en esta frontera, José Luis Ortuño Gurza.“Este año esperamos iniciar cuando menos la mitad, porque no tenemos todo el recurso”, dijo.Señaló que los pocos recursos y el alto número de escuelas en condiciones precarias, no alcanza para construir los planteles que operan en aulas móviles.De los 20 planteles, sólo dos están en construcción, indicó.“Estamos ahorita trabajando la Federico de la Vega y en el Jardín de Niños de Las Arecas que está por salir la licitación. En la Técnica 98 ya se inauguraron las instalaciones y las aulas móviles ya se desalojaron”, añadió.En contraste, en la zona norponiente de la ciudad, se registra una disminución en el alumnado y escuelas como la Revolución están a punto de quedarse sin alumnos en los próximos ciclos escolares, añadió.“Ese edificio se va a rescatar como oficinas de gobierno, universidades; es histórico”, apuntó.Explicó que el ICHIFE cuenta con un presupuesto de 480 millones de pesos para atender este año a 160 planteles (alrededor de 3 millones de pesos por plantel) y construir un gimnasio para la Universidad Tecnológica.Indicó que las escuelas que se ubican en condiciones precarias tienen una gama de necesidades como la reparación de techumbres de las aulas, instalaciones sanitarias y agua potable.“Tenemos como precario, también la cuestión de baños, la primaria Duarte Tarín ubicada al sur de la ciudad, sobre el eje vial Juan Gabriel, se está atendiendo la cuestión de la fosa séptica que está saturada y no hay drenaje, se tiene que hacer otra”, abundó. (Juan de Dios Olivas / El Diario)jd [email protected]

