Por carrera, cierran 3 días la Heroico

Con motivo de la realización de la Tercera Copa Federación de Ciclismo de Ruta, en la que participarán más de 200 competidores de diferentes partes del país, la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) anunció el cierre de diferentes tramos de la Heroico Colegio Militar a partir de hoy y hasta el próximo domingo, por lo que exhortó a los guiadores a tener precaución y tomar vías alternas.La DGTM indicó que el evento será del 6 al 8 de abril por lo que se realizará el cierre de los dos sentidos de la avenida Heroico Colegio Militar, durante los tres días en un horario de las 7 de la mañana a las tres de la tarde.La competencia será selectiva para Campeonatos Juveniles y Élite y se desarrollará en un circuito verificado y avalado por la Federación Mexicana de Ciclismo.La dependencia señaló que hoy el cierre de la citada vialidad será en el tramo comprendido entre la avenida Plutarco Elías Calles y la calle Costa Rica; mañana de la avenida Plutarco Elías Calles a la calle 5 de Mayo, y el domingo de la avenida Plutarco Elías Calles a la calle Moctezuma.La DGTM emitió una serie de recomendaciones para que el evento transcurra con seguridad y orden.En el caso de los conductores pide respetar el cruce de peatones, conducir a baja velocidad y de manera cordial, no estacionarse en zonas prohibidas, salir a tiempo de casa, utilizar vías alternas, como las vialidades Juan Pablo II, Ingeniero David Herrera Jordán y Rafael Pérez Serna y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.Mientras que para los asistentes recomendó que utilice gorra y protector solar, mantenerse en el perímetro designado para el público, caminar por las banquetas, cruzar por las esquinas y seguir las indicaciones de los agentes.Jessica Jurado, presidenta de la Asociación Estatal de Ciclismo, en conferencia de prensa señaló que la Copa contará con lo participación de lo mejor del ciclismo nacional, además de la intervención de algunos ciclistas extranjeros.Las categorías y rubros de edad, en las que se abrió la competencia, son: Juvenil ‘A’ (13-14 años), Juvenil ‘B’ (15-16 años), Juvenil ‘C’ (17-18 años), Sub 23 y Élite (19 años en adelante). Máster 30-39 años, 40-49, 50-59 y 60 y más, únicamente en rama varonil.La competición arrancará con la prueba contrarreloj, para todas las categorías. El sábado 7 será turno para la prueba de ruta, para las categorías ‘A’ y ‘B’, en ambas ramas y categoría máster.Para el domingo 8 de abril tocará el turno para las categorías ‘C’, Sub 23 y Élite, en ambas ramas.En las categorías juveniles intervienen pedalistas que posteriormente participarán en Olimpiada Nacional y en Juegos Olímpicos de la Juventud.Los competidores élite están preparándose y buscan su pase a Campeonatos Panamericanos en Argentina, así como Juegos Centroamericanos, evento principal con selecciones nacionales. (Salvador Castro / El Diario)

