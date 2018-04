Maquila incendiada hizo bodega sin permiso

La Dirección de Protección Civil del Municipio desconocía la existencia de la bodega de resina plástica donde se originó el incendio en la maquiladora Industrias BM de México, y por lo tanto nunca se le hizo ninguna inspección para prevenir este tipo de siniestros, informó el titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza.Agregó que durante las investigaciones se ha podido establecer que la bodega no tenía alarma ni extintores, por lo que operaba totalmente fuera de la normatividad.Además de las irregularidades que se han encontrado tras el siniestro, explicó, tienen declaraciones de los empleados sobre los bloqueos en salidas de emergencia, que no sonó una alarma contra incendio, la falta de extinguidores, la inexistencia de un plan de contingencia y capacitación a brigadas o simulacros.El director de Protección Civil explicó que cuando se hace una construcción de este tipo, deben tener un permiso de la Dirección de Desarrollo Urbano, que implica una inspección de Protección Civil, pero en el caso de la bodega en cuestión, no existe tal documento.“Una de las irregularidades, por ejemplo, que cometió esa empresa, fue no habernos avisado de la construcción de la bodega esa, porque nosotros no estábamos enterados de esa construcción, que lo pensara hacer bueno, pero se tiene que avisar para que nosotros vayamos a revisar”, indicó.Vecinos indicaron que el almacén se edificó hace 2 años, pero Protección Civil insistió en que no tenía conocimiento y nunca se hizo una inspección.Dijo que además tampoco tienen el Acta Circunstanciada.“Ahorita lo que ellos no tienen porque todavía no se los exige la Secretaría del Trabajo, es una certificación de parte de nosotros que se llama Acta Circunstanciada que es única y exclusivamente para incendios”, dijo.Dicho requisito, que es aparte del Plan de Contingencia, es un documento de 15 hojas de revisión metro a metro, que la Secretaría del Trabajo exige a las empresas de acuerdo a la norma NOM 002 para la prevención de siniestros y tiene un costo de 20 mil pesos.A parte del Acta Circunstanciada, detalló que cada año las empresas deben cumplir con la ejecución de dos simulacros, más la capacitación a una brigada para la contención de conatos.Todas estas omisiones podrían costar a la planta una multa de hasta 10 mil salarios mínimos equivalentes a 883 mil 600 pesos.A casi cuatro días de la conflagración aún se desconoce el motivo que originó el incendio.En cuanto a los dueños de la empresa, el funcionario municipal mencionó que han estado presentes, sin embargo han manifestado que esperarán los resultados que se den una vez terminadas las investigaciones de la FGE. (Abril Salgado)