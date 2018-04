Aprueba Cabildo otro fraccionamiento en Valle del Sol

El fraccionamiento Tres Cantos segunda sección, con 660 viviendas en la zona Valle del Sol, se aprobó ayer por el Ayuntamiento, con la indicación de que la inversión urbana que podría derramarse en ese sector se haga a favor del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) para rehabilitación de áreas deportivas.El área Valle del Sol se encuentra actualmente saturada de desarrollos y con pocas vialidades, por ello ediles de oposición se pronunciaron para que la inversión para infraestructura urbana se realice en el sector.La regidora del PRI Seidy Medina dijo que está a favor de que se apoye al Tec de Juárez, no con cuatro sino hasta con diez millones de pesos, pero también destacó que la zona de Valle del Sol no está bien consolidada y la inversión urbana debe realizarse ahí.La edil independiente Irma Medrano expuso que en la Valle del Sol no hay espacios públicos, como parques y no existe un espacio habitacional con calidad de vida, por las calles incompletas, por ello coincidió que la inversión urbana debe realizarse ahí.“No es justo que si regalamos, donamos 70 millones de pesos a la UACH, y sólo cuatro millones al Tecnológico”, manifestó.Los regidores del PAN, propusieron también aumentar el donativo al Tec de Juárez de ingresos propios del Municipio, y el recurso para infraestructura urbana se quede en la Valle del Sol.En este tema participó la ciudadana Mónica Martínez, residente de la zona, quien dijo que ahí viven más de 14 mil familias y tienen las mismas vialidades desde hace diez años.“Estamos en contra del caos, del desorden, la nula planeación y la falta de cumplimiento de los reglamentos municipales”, expuso.Pidió que el potencial urbano que se genera en la zona, se aplique ahí para cubrir el rezago que se ha venido permitiendo desde otras autoridades.La directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería, quien también intervino, dijo que en ese sector existe “un bien de bienestar muy alto”.“El déficit es producto que se heredó de los gobiernos anteriores y ahora no tienen vialidades y parques consolidades, son producto de una pésima administración”, expuso.Afirmó que en esta administración el Ayuntamiento ha aprobado 18 milones de pesos de transferencia de potencial urbano para resolver problemas heredados en esa zona.Finalmente, el punto se pasó a votación y fue aprobado por mayoría con 17 a favor, y cuatro en contra de las ediles del PRI, la independiente Irma Medrano, y la del Verde Ecologista, Laura Yanely Rodríguez.El fraccionamiento Tres Cantos se ubicará en Valle de San Bernardo y Prolongación Camino Ortiz Rubio.La inversión para infraestructura urbana que debe hacer el desarrollador es de 8 millones 910 mil pesos.De esta cantidad una parte se designará para la construcción de un crucero en la zona, y cuatro millones para el ITCJ para áreas deportivas.

