A 48 horas ignoran la causa del incendio

A más de 48 horas de que inició el incendio que consumió la fábrica Industrias BM de México, las causas y el origen de la conflagración permanecen todavía sin conocerse.Efrén Matamoros Barraza, director general de Protección Civil del Municipio, explicó que según el avance de las labores para extinguir las llamas se prevé que la dependencia entregue hoy la escena a la Fiscalía General del Estado (FGE).“Todavía no tenemos nada”, dijo sobre la posibilidad de ofrecer una causa preliminar. “Necesitamos que la Fiscalía entre para que lleven a cabo la investigación. Hoy terminamos con cualquier incendio que haya por ahí por pequeño que sea dentro de la misma empresa y mañana (hoy) andará por ahí la Fiscalía”.En los últimos cinco años, al menos once incendios se han presentado en empresas maquiladoras.Del mismo modo, pidió a la población seguir las medidas de seguridad básicas para evitar incendios en los hogares.“Es muy importante que nadie deje cerillos al alcance de los menores; también que revisen bien sus instalaciones de gas y que el sistema eléctrico esté bien instalado. Desde luego, que al salir no haya ninguna lumbre prendida, ni el calentador”, recomendó.Una de las causas más frecuentes de incendios en casas, indicó, es que las personas suelen dejar veladoras encendidas cuando salen del hogar.“También hay muchos incendios por sobrecarga la mayoría del sistema eléctrico”, comentó Matamoros Barraza. “La gente mete máquinas o equipo con los que la instalación eléctrica no puede. De repente, en lugar de vivienda hay un negocio en el interior”.En los últimos cinco años, al menos 35 personas han muerto como consecuencia del fuego en todo tipo de incendios y otras 28 han sufrido lesiones que ameritan atención médica y hospitalaria, muestran datos oficiales.De acuerdo con el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), el año pasado fueron contabilizadas seis defunciones por este motivo, en tanto que en 2016 otras cinco; tres en 2015, 14 en 2014 y siete en 2013.Según el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), nueve personas experimentaron daños corporales producto de incendios el año pasado, 12 en 2015, una en 2014 y seis en 2013. Los datos correspondientes a 2016 no están disponibles. (Fernando Aguilar/El Diario)

