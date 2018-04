La Coordinación de Protección Civil en la Zona Norte emitió recomendaciones a la población viajera que está por regresar a la frontera, luego de que concluya el período vacacional de Semana Santa.En la actual temporada de vacaciones, se estima que han ingresado por Chihuahua al resto de la República alrededor de 15 mil connacionales, por lo que una cantidad importante de esa cifra pudiera retornar a sus lugares de residencia en breve, según el comité interinstitucional del Operativo de Semana Santa del Programa Paisano.Entre las principales recomendaciones está la de no manejar cansado, respetar los límites de velocidad, no conducir bajo el influjo de sustancias que pudieran alterar el sistema nervioso central, contar con un botiquín básico al interior del vehículo, así como recordar el número de emergencias 911, en caso de alguna eventualidad.En un comunicado de prensa, la dependencia estatal explicó que si en el camino el conductor se siente cansado, puede reposar en alguna de las zonas de descanso que se ubican a lo largo de la carretera, que se encuentran resguardadas por diferentes instancias de seguridad de los tres niveles de Gobierno.Protección Civil del Estado pidió también considerar que se pudieran generar largas filas en puntos de la carretera, por la colocación de retenes o por algún accidente, que tampoco se descarta, por lo que se solicita tener paciencia, llevar alimento y bebidas hidratantes por cualquier retraso que pudiera presentarse.El número de emergencia 911 está disponible las 24 horas del día para atender a cualquier persona que pudiera presentar un incidente, a la cual se canalizará a la instancia correspondiente, se informó.Hay que mencionar que sigue vigente el operativo de Semana Santa 2018, el cual inició el pasado 9 de marzo y termina el 9 de abril, con el que dependencias de los tres niveles de Gobierno y corporaciones policiacas vigilan el paso de vacacionistas en las carreteras estatales.• Conducir descansados• Respetar límites de velocidad• No manejar en estado de ebriedad• Contar con botiquín básico en el vehículo• Recordar el número de emergencias 911

