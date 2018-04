Familia de acusado de atropellar a 4 ofrece apoyar a las víctimas

La familia del conductor acusado de haber atropellado a cuatro personas en la avenida Manuel Gómez Morín, está dispuesta a pagar los gastos médicos de los heridos y a aceptar la responsabilidad de lo ocurrido.La madre del guiador, Víctor Adrián Ramos, afirmó que no se deslindan de lo sucedido y están orando para pedir por la recuperación de la salud de los afectados.Por su parte, Gregorio Gastélum Pérez, asesor jurídico de las víctimas informó que el estado de salud de los cuatro heridos mejoró y dos de ellos salieron del área de terapia intensiva.El accidente vial sucedió el pasado domingo en la madrugada, cuando Ramos guiaba un automóvil Hyundai Genesis sin matrículas con un permiso expedido por el estado de Texas, sobre el primer carril de la avenida Manuel Gómez Morín con dirección al poniente y a la altura de la calle De la Arboleda presuntamente impactó a cuatro peatones.El golpe fue con la parte frontal del auto contra la humanidad de dos mujeres y dos hombres que caminaban sobre Manuel Gómez Morín de sur a norte y los proyectó unos 20 metros, de acuerdo con el peritaje elaborado por personal de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).En el informe se estableció que la causa del incidente vial fue que Ramos omitió reducir la velocidad del vehículo y se encontraba en primer grado de intoxicación etílica.Ayer la madre de Ramos afirmó “estamos en la mejor disposición de apoyarlos, de no pelear, queremos ayudar a las personas. Incluso se organizó una misa en la ciudad Chihuahua para pedir por su salud; mi familia y mis amistades estamos orando por ellos”.La mujer indicó que desean pagar los gastos médicos.“Vamos a apoyarlos en todos los gastos del hospital, a ver cómo le hacemos porque no somos una familia pudiente, pero lo que nos importa primero es la salud y como le dije a mi hijo Román (Víctor Adrián Ramos) tú estás bien aquí (en el Cereso) y vamos a responder, no nos estamos negando”, señaló.La madre del presunto responsable refirió que ayer les avisaron que la condición de salud de dos de los heridos mejoró. Información que fue corroborada por el asesor jurídico de las víctimas, quien dijo que ayer por la mañana los hermanos identificados con las iniciales B.A.M., e I.A.M., salieron de cuidados intensivos además R.G.R.P., fue considerado fuera de peligro y empezó a comer.En la audiencia realizada el martes pasado, el agente del Ministerio Público (MP) que presentó cargos le informó al juez de Control, Apolinar Juárez Castro, que todas las víctimas se encontraban graves y sufrieron lesiones clasificadas jurídicamente como aquellas que si ponen en peligro la vida, tardan más de dos meses en sanar y sí pueden dejar consecuencias médico-legales.La audiencia de vinculación o no a proceso en contra de Víctor Adrián Ramos se llevará a cabo hoy, y está programada para iniciar a las 13:30 horas.Desde la diligencia anterior, el fiscal presentó los datos de prueba reunidos en contra del acusado y se espera que hoy la defensa interrogue a los testigos solicitados, entre ellos los agentes de la DGTM y tres personas que presenciaron el atropello y quienes al parecer señalan que los lesionados también se encontraban en estado de ebriedad y se atravesaron.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.