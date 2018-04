Con mural rinden homenaje al Papa

Al terminar de plasmar en el muro aquella imagen que esbozó en papel, en remembranza de la visita del papa Francisco, María Teresa Pérez Samaniego, de 47 años, no pudo más que llorar de emoción.“Todavía me acuerdo y lloro. Cuando lo vimos terminado todavía queríamos ver qué más le hacíamos, me quedé con ganas de seguir pintando”, dijo la mujer, quien durante los festejos del aniversario del Pontífice, en febrero, fuera premiada como el primer lugar del Concurso de Murales y Poesía Recordando a Francisco.Este certamen fue organizado por el Archivo Histórico del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez, y parte del reconocimiento a la artista ganadora fue el que su obra formara parte de la infraestructura del edificio.Durante la última semana, Teresa junto con su esposo y sus dos hijos, uno de los cuales es seminarista, estuvieron pintando.“Cada día antes de iniciar rezamos una oración y después pintábamos y se nos iban las horas”, relató.Ahora, el resultado de este trabajo se puede ver en la entrada del complejo.Teresa trabaja como administrativo dentro de un colegio particular. La pintura es para ella un pasatiempo al que le ha dedicado sus horas libres, y la composición con la que participó fue su primer trabajo premiado.“Lo hice un día antes del cierre de la convocatoria, quise que tuviera todos los aspectos de la visita del Papa, que se viera ‘El Punto’, la cruz de los migrantes y su participación con los presos”, explicó.Comentó que incluso, luego de la realización de su mural, por redes sociales la invitaron a que hiciera otro mural en la ciudad de Mérida, Yucatán.La obra fue terminada la noche del pasado martes, y ayer, fue formalmente entregada al sacerdote Juan Manuel Orona, rector del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez.“Esto es en seguimiento a la invitación del papa Francisco, que nos exhorta a salir desde nuestros talentos y cualidades, a expresar la belleza de la vida y la hermosura de la fe”, dijo.Mencionó que además, con este hecho, se reitera el hecho de que el recinto es de la comunidad y al servicio de la comunidad, por lo que invitó a las personas que deseen ir a conocerlo a que lo hagan.“Estamos abiertos para recibirlos y que nos visiten, explicarles quiénes somos y qué hacemos. Es bueno que nuestras paredes, o algunas de ellas, sea una oportunidad para que la gente se acerque y exprese los valores cristianos”, dijo. (Karen Cano / El Diario)

