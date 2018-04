Detienen a seis con armas y droga

Policías municipales arrestaron a seis personas por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la saludFueron identificados como Fernando C. M., Carlos A. A., Gustavo S. C., Carlos Eiram A. A., Jesús Alfredo C. G. y María Concepción F. A.Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), informó que a tres de los detenidos se les relaciona con el robo perpetrado contra una de las sucursales de Recaudación de Rentas.Fernando C. M., Gustavo S. C. y Jesús Alfredo C. G., supuestamente participaron en el intento de atraco cometido el 14 de marzo, en el módulo localizado en Soriana Zaragoza, dijo el portavoz.Las investigaciones realizadas por los agentes de la SSPM revelaron que Fernando C. M. es presunto sicario de la pandilla “Artistas Asesinos”, quien supuestamente el pasado fin de semana intentó asesinar a un hombre en un negocio de venta de autos usados denominado “Tetos Car”, ubicado sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari y Libramiento.El vocero agregó que a Carlos Eiram A. A. y a Fernando C. M. también se les identifica como probables asaltantes de tiendas de conveniencia ubicadas en el Distrito Oriente y una boutique en el Distrito Sur.María Concepción F. A. fue identificada como supuesto enlace entre compradores y vendedores de droga que pertenecen al grupo delictivo “Artistas Asesinos”, además de que presuntamente es la encargada de pagar la nómina a los integrantes de la pandilla a la que pertenece, se informó.La primera detención se realizó en el cruce de las calles Refugio de la Libertad y Manuel Talamás Camandari de la colonia San Francisco, cuando los agentes interceptaron una unidad Chevrolet, color gris, modelo 2005, conducida a exceso de velocidad, por lo que fue sometida a revisión.Durante la inspección los agentes localizaron en medio de los asientos un arma de fuego tipo revólver calibre 9 milímetros, abastecido con siete cartuchos útiles; una pistola tipo escuadra calibre .45, con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles, así como una bolsa de plástico con 16 cartuchos útiles calibre 9 milímetros.La unidad era tripulada por Fernando C. M., de 28 años, quien presuntamente poseía siete “latas” de mariguana, mientras que a Carlos A. A., de 27 años, le encontraron seis envoltorios de la misma droga ,y a Gustavo S. C., de 28 años, se le encontraron cuatro “latas” del enervante, se informó.La segunda detención fue realizada en el cruce de las calles Paseo de San Isidro y María Teresa Rojas, en la colonia Paseo de San Isidro.En el sitio una pareja supuestamente arrojó al piso una bolsa de plástico que contenía ocho envoltorios de mariguana, cinco dosis de cocaína y mariguana en greña como para forjar 15 cigarrillos, por lo que fueron detenidos Jesús Alfredo C. G., de 24 años y María Concepción F. A., de 19 años.Varios de los arrestados cuentan con antecedentes penales por robo de vehículo, robo a comercio y contra la salud, así como varios ingresos por diversas faltas administrativas, respectivamente, se dio a conocer.Los detenidos fueron consignados ante el Ministerio Público como presuntos responsables de los delitos ya mencionados. En tanto, las armas de fuego aseguradas fueron enviadas, previa cadena de custodia al laboratorio de balística forense para determinar si fueron utilizadas en algún homicidio.Corresponderá a la representación social continuar con la investigación en torno a la presunta participación de los detenidos en el robo al erario, robo a comercio y homicidio en grado de tentativa, dijo el portavoz.