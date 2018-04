Aprenden jugando en 'miniolimpiada'

Medio millar de niños que son atendidos por Centros de Bienestar Infantil (CBI), participaron esta semana en una ‘miniolimpiada’ organizada por los directivos de estos lugares.“Aunque son vacaciones, los niños siguen estando con nosotros desde las 4 de la mañana. Tratamos de ponerlos a leer, a sumar, a jugar, pero ellos quieren otras actividades. Nos pidieron salir y nosotros decidimos organizarles esto. Están felices”, dijo Miguel Ángel Niño Segura, vocal de seguridad de la Red de Mesa de Trabajo de Centros de Bienestar Infantil, y coordinador de la actividad.Ésta se realizó en la Unidad Deportiva de Villas de Salvárcar este martes y ayer, por la mañana.En ella participaron más de 500 niños de 18 de los 54 CBI que integran la red, y de los más de 70 centros que existen en toda la ciudad.Niño Segura dijo que esta acción es muy significativa para ellos, pues aunque no se cuentan con los recursos adicionales para poder realizar paseos como este, los pequeños tienen la necesidad de salir y divertirse.Dijo que actualmente atienden a 3 mil 200 niños de 4 a 12 años. En Ciudad Juárez, la población infantil con ese rango de edad está integrada por 200 mil niños; es decir, que sólo atienden al 1.6 por ciento.“Este es un servicio a la comunidad, nadie nos obliga a abrir los centros, pero si los cerramos ¿A dónde van nuestros niños? A la calle”, dijo.El costo por atender a cada uno de estos pequeños es de 700 pesos a la semana, ese monto es el que cubre la alimentación, transporte de la escuela al CBI y de regreso, así como los cuidados y atenciones que se les brindan.No obstante, lo más que llegan a cobrar a una persona por atender a su hijo son 300 pesos semanales.Niños Segura dijo que aunque parece poco, más del 70 por ciento de sus usuarios vienen de hogares uniparentales, casi en su mayoría son hijos de madres solteras que trabajan en el sector maquilador, por lo que a veces incluso así les es difícil pagar una cuota.“Nosotros a veces hemos ido a las casas donde hay niños solos, a sacarlos de ahí. Hablamos con sus mamás y nos dicen que no tenían dónde dejarlos ni dinero para pagarnos. Entonces yo les digo que no importa, que pueden apoyar de otro modo, pero que no los deje solos en la casa”, relató.Y de esta forma, algunos niños no pagan ni un peso, pero a cambio su madre paga con trabajo en su tiempo libre.Dijo que en enero pasado el alcalde de la ciudad les prometió que les aumentaría el monto del subsidio que se les otorga, que es era de 400 pesos por niño al mes, y que actualmente es de 600.No obstante, se redujo el número de niños apoyados, y aunque antes se les pagaba ingreso por hasta 30 niños, ahora no sobrepasan los 15 en ningún CBI.“De hecho ese recurso no nos ha llegado desde que nos lo prometieron. Pero no podemos cobrarles más a las mamás. Contamos con otros programas como son el de Sedesol, que nos da 950 pesos en apoyo al mes, y cuando nos llega ese recurso lo administramos para que alcance para los niños que les falta y así poder atenderlos a todos”, dijo.Es así como su labor es también administrativa y de gestión.“A veces vemos que los niños se guardan la galleta que les damos en la colación, o que se van con sus mochilas mojadas porque se llevan fruta. Nosotros no les decimos nada porque luego sus mamás nos cuentan que es lo único que van a comer hasta el día siguiente”, dijo.En medio de todas estas necesidades, los niños disfrutaron estos días demostrando sus destrezas en atletismo y fueron premiados con reconocimientos. (Karen Cano )