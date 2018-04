Vinculan a hombre por violar a su hijastra

Un reportero local ayer fue vinculado proceso penal como sospechoso de haber cometido los delitos de violación y abuso sexual en contra de su hijastra, de entonces de 11 años de edad.La defensa legal del acusado Benito C. V., había ofrecido varias pruebas pero al final no presentó ningún dato de descargo y el detenido guardó silencio.En la acusación formulada por una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de Género se señala que en noviembre del 2016 en una casa en la calle Paseo de las Flores del fraccionamiento Valle Verde Benito C. V., violó a la menor –de identidad reservada– cuando se encontraba bajo su cuidado mientras la madre laboraba en la industria maquiladora.La representante social dijo que el detenido le advirtió a la niña que no dijera nada porque de lo contrario le iba a hacer algo a sus hermanitas y a su mamá.También se le acusa de que en diciembre del 2016 en la misma vivienda abusó de la menor sin intención de llegar a la cópula.La madre de la niña se presentó a interponer la denuncia el pasado 12 de marzo ante el MP. Explicó que dos semanas antes su hija le había confiado que su padrastro Benito la atacó sexualmente y refirió que inicialmente ella no sabía qué hacer. Su primera reacción fue reclamarle a Benito C. V., con quien tenía una relación desde 8 años y una hija biológica.Pero el hombre negó todo, luego supuestamente le advirtió que trabajaba en Televisa y no le van a hacer nada, y que si lo llegaban a meter a la cárcel él iba salir y se vengaría de ellas.Además de la declaración de la víctima, que está colmada de detalles de índole sexual y en la que refiere que el primer hecho le provocó mucho dolor, el MP recabó la versión de la madre así como un informe médico en que se documentó que la menor presentaba signos de violación. (Blanca Carmona)

