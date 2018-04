Temen empleados quedar en el desamparo

La incertidumbre prevalece en los 360 trabajadores de la empresa Industrias BM de México que se incendió la noche del lunes, a quienes aunque se les prometió que no habrá despidos, solamente se les pagarán dos semanas de sueldo en lo que la fábrica busca otro espacio para cambiarse de domicilio.Empleados se reunieron ayer con el gerente de la empresa, quien les mencionó que trascurrido ese tiempo se les darán vacaciones a quienes les corresponda este período, mientras que para el resto habrá convenios de trabajo.El gerente, identificado únicamente como un italiano de apellido Ravioli, se negó a dar declaraciones a la prensa, mientras que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje desconoce también la situación de los trabajadores, pues está a la espera de que la compañía tome una decisión para hacerla llegar a esta dependencia estatal.Los afectados consideran que deberían ser liquidados conforme a la ley, pues tienen miedo que no se les cumpla lo prometido y la empresa huya de la ciudad, dejándolos desamparados.“Nos dijo que no nos preocupáramos porque íbamos a seguir cobrando estas dos semanas, que es la de fondo y la otra de lo que trabajamos hasta el día del incendio, pero nosotros creemos que deberían mejor liquidarnos porque no sabemos en cuánto tiempo volvamos a regresar a trabajar”, comentó Rosa Álvarez, quien tiene cinco meses de antigüedad en esta empresa ubicada en el Parque Industrial Gema II.A los empleados se les negó también dar declaraciones a la prensa, sin embargo informaron que a partir de mañana habrá módulos instalados afuera de la empresa para llegar a acuerdos con ellos.“Nos dijeron que nos iban a seguir pagando mientras encuentran otra maquila y ya cuando regresemos a trabajar tendremos que reponer la producción y el tiempo perdido”, informó Elda Córdova, quien desde hace seis meses se desempeñaba como operadora.Lilia Villalobos, quien desde hace 12 años era operadora en esa maquiladora, mencionó que ahora solamente les queda esperar para ver si les cumplen.“Ellos no nos preguntaron qué queríamos, solamente nos informaron que no nos iban a correr, pero creo que mejor es que nos liquiden porque suena muy bonito todo para ser verdad, hay que esperar ahora”, expresó.Las afectaciones al edificio son pérdidas totales y el 80 por ciento quedó reducido a cenizas, aunque se desconoce si el seguro de la compañía se encargará de pagar los daños.El Diario buscó también información con Index, organismo que agremia al sector industrial, sin embargo, se dio a conocer que la presidenta se encuentra fuera de la ciudad, mientras que el director estuvo ocupado dentro de reuniones y llamadas telefónicas.

