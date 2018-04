Exhiben en juicio irregularidades en contra de supuesto violador

Un juicio oral se sigue en contra de un hombre enfermo de sus facultades mentales y acusado de haber violado a una mujer de 60 años de edad y quien tenía múltiples padecimientos además de tener problemas para caminar.Durante el juicio oral se dieron a conocer una serie de irregularidades en la investigación, desde la falta de sistema en la Fiscalía para tomarle la denuncia a la víctima, la carencia de un certificado médico debido a que una médico-perito se negó a practicarlo al no poder subir a la víctima a la cama de exploración y la destrucción de pruebas por recomendación de una agente del Ministerio Público (MP), quien le dijo a la víctima que quemara una sábana y otras prendas donde al parecer había semen.En el auto de apertura a juicio oral instruido en contra de José Enrique Zamora Tagle se señala que entre las 19:30 y las 21:00 horas del 20 de junio del 2014, él se metió a una casa en Infonavit Casas Grandes y sorprendió a la víctima, quien se encontraba acostada y semidormida.Presuntamente Zamora se aprovechó de la edad y la incapacidad física de la víctima, –ya que ella padecía artritis, utilizaba una prótesis en la cadera y requería de un andador para desplazarse– a fin de violarla.Zamora es hijo de una amiga de la víctima y al parecer se aprovechó de esa amistad, se estableció en la acusación.El MP pide en contra de Zamora una medida de seguridad de 25 años y el pago de 7 mil pesos por concepto de reparación del daño. El sospechoso está siendo juzgado como inimputable debido a que tiene un padecimiento mental –era boxeador y recibió un balazo en la cabeza–, la ley contempla que sólo puede ser acreedor a una medida de seguridad no a una pena corporal.El sospechoso fue detenido 2 años después de haber ocurrido los hechos, debido a que la víctima fue amenazada de muerte para que no denunciara. El día de la agresión, horas después, pudo hacer una llamada a un número de emergencia y al llegar los policías únicamente les dijo que un hombre había entrado a su casa y le había hecho un daño.Al lugar fue enviada la oficial Guadalupe Delgado. Ella compareció ayer ante el Tribunal de Enjuiciamiento unitario y detalló que ese día vio a la víctima muy nerviosa, ensimismada y únicamente les refirió que le habían hecho un daño pero no dio detalles, y ella y otro agente, Terrazas, la llevaron a las instalaciones de la Fiscalía porque la afectada quería presentar una denuncia.El policía Terrazas también declaró ante el Tribunal, refirió que ese día no había sistema en la Fiscalía y la denuncia no fue recibida y ellos llevaron a la ofendida al IMSS.Los hijos de la víctima declararon que el estado de salud de su madre comenzó a deteriorarse a raíz de la agresión sexual. Explicaron que ella tardó en decirles lo ocurrido, por miedo y pudor.La ofendida murió dos días después de que José Enrique Zamora Tagle fue detenido, sin recibir justicia y tras una serie de anomalías en el proceso entre las que destacan la destrucción de pruebas pues la agente del MP que recibió la querella le dijo que para que no tuviera malos recuerdos quemara una sábana y otra ropa donde al parecer había evidencia de la violación.Ayer el Tribunal ordenó que una médico del IMSS sea llevada a declarar con el uso de la fuerza pública debido a que se ha negado a comparecer. El juicio se retomara hoy con más pruebas por parte del MP.

