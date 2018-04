Temen mujeres pasar por el Centro

Siete de cada diez mujeres se sienten inseguras en la zona Centro de la ciudad, de acuerdo con una encuesta que aplicó el Instituto Municipal de las Mujeres, dio a conocer la coordinadora general del organismo, Sandra Ramírez.Explicó que la investigación se realizó a unas mil 300 personas, hombres y mujeres de todas las edades, a finales del año pasado, en diferentes horarios.Entre los encuestados están vecinos del sector, transeúntes, comerciantes y ambulantes.La coordinadora dijo que de acuerdo con información oficial, el primer cuadro de la ciudad ya no es un foco rojo para la desaparición de mujeres, porque estos hechos ya no ocurren ahí desde hace años.“Se trasladaron a otras zonas, como la avenida De los Aztecas, el suroriente, pero no están concentrados en la zona Centro”, mencionó.A pesar de la situación, la mayoría de las encuestadas se sienten inseguras allí, y si acuden es por necesidad, no por gusto ni esparcimiento, porque tienen que trasladarse hasta ahí para ir a trabajar o para ir a consumir, expuso Ramírez.“Esta investigación es muy amplia y nos demostró lo que nosotras intuíamos, que la ciudadanía, concretamente las mujeres siguen considerando la zona Centro como un espacio inseguro”, manifestó.Declaró que mientras exista esta percepción de inseguridad, “el reto no baja” y el Municipio, a través del Instituto tiene que intervenir en la zona para que las mujeres se sientan seguras.La funcionaria aseguró que actualmente se realizan muchas actividades en el primer cuadro, como presentación al aire libre de números artísticos por parte del Centro Municipal de las Artes (CMA), festivales y lectura de libros.“Sin embargo queremos que la gente sienta la zona Centro como un lugar donde se puede estar, en la que no hay inseguridad, que no hay manera de que se puedan dar los delitos”, manifestó.Dijo que uno de los factores que influye para tener esta percepción, es que hace unos diez años, fue una zona donde desaparecieron decenas de mujeres.“Eso deja un estigma sobre todo a las mujeres jóvenes, a las mamás de estas mujeres, de que cuando vayas al Centro ten cuidado, acuérdate de que esto pasó, y por otro lado la densidad, es una zona donde confluye muchísimas gente”, expuso.Agregó que a pesar de que es un área donde hay mucha gente, existen callejones muy solos, “y estos contrastes hacen que exista esta sensación”.

comentarios

