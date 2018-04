Arde maquila, parque y casas

La maquiladora Industrias BM de México, ubicada en la calle Cerrada Industrial número 5540 del Parque Industrial Gema II, se incendió anoche y las llamas se extendieron a un parque y varias viviendas, por lo que una amplia zona fue evacuada.El alcalde Armando Cabada Alvídrez ofreció ayer declaraciones a un canal de televisión al que aseguró que no se reportaron personas lesionadas ni muertes.Además el alcalde señaló que cuando inició el incendio la maquiladora no estaba trabajando, por lo que se descarta que haya empleados afectados.Las autoridades montaron un amplio cerco que abarcó varias cuadras para evitar que ardieran más viviendas, y evacuaron a decenas de familias, ya que el material con que se trabaja en la empresa es altamente inflamable.Además se escucharon explosiones de combustible almacenado de tanques que se utiliza en el proceso de producción. El fuego y las columnas de humo alcanzaron decenas de metros de altura y era posible observarlos desde diferentes puntos de la ciudad.Los números de emergencia de Policía y Bomberos se vieron saturadas, ya que las personas desde diferentes sectores estuvieron reportado el incendio de grandes dimensiones.Decenas de bomberos y elementos de rescate, así como agentes de las diferentes corporaciones policiacas no se daban abasto para sofocar el fuego que inició minutos antes de la 10 de la noche y que a las 11:40 de la noche no era sofocado en su totalidad. Mientras el viento no cedía, el fuego tomaba fuerza.Hasta el lugar acudieron paramédicos de Rescate y de la Cruz Roja para proporcionar auxilio a personas que pudieran haber resultado lesionadas o intoxicadas con la inhalación de humo.Las maquinas extintoras y cisternas con agua tampoco eran suficientes y la maquiladora prácticamente se consumió totalmente.Los primeros informes señalan que el incendio aparentemente inició en la bodega de la empresa y rápido se extendió a las demás áreas de la maquiladora que se dedica a la fabricación de plástico.Hasta anoche las familias, cuyos hogares pudieran haber resultado incendiados, serían trasladadas al albergue ubicado a un costado del Monumento a Benito Juárez. (Salvador Castro / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.