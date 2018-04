Una mujer que presentó una denuncia en contra del ahora exagente de la Policía Estatal Única (PEU) División Investigación José Alberto Delgado Villanueva, por el delito de violación, ayer se retractó.Ante un Tribunal de Enjuiciamiento ella dijo que sostuvo relaciones sexuales con Delgado por determinación propia, afirmó que nunca fue forzada e inicialmente mintió para proteger la relación sentimental que tenía con el padre del bebé que en esa fecha estaba esperando.La declaración de la mujer se recibió como parte del segundo juicio oral que se instruye a Delgado Villanueva. Él fue detenido primero en relación a los hechos por los cuales ayer se desdijo la denunciante y después se le atribuyó haber cometido otro ilícito de la misma naturaleza, el 8 de agosto del 2016 en las calles Paseo de San Isidro y Manuel Talamás Camandari del fraccionamiento Parajes de San Isidro.Ayer el abogado defensor del ex policía, Luis Fernando Ángeles Aguirre, dijo que el Ministerio Público (MP) presentó la acusación correspondiente a agosto del 2016 sólo porque la víctima dijo que la agresión había sido perpetrada por un agente, sin mayores pruebas. Sin embargo, por ese hecho en febrero pasado fue sentenciado a ocho años y cuatro meses de prisión y al pago de 8 mil pesos como reparación del daño.Este martes la persona que en el 2016 se dijo víctima de una violación supuestamente ocurrida el 30 de septiembre de ese año afuera de la casa de José Alberto Villanueva y a bordo de un vehículo oficial, se presentó para eximir de toda responsabilidad al servidor público.“Yo decidí venir a decir la verdad de lo que pasó. El 30 de septiembre (del 2016) fui a poner una demanda contra Alberto Villanueva, dije que me había violado y no es así. Yo decidí ir con él por mi voluntad… yo y él teníamos una relación”, afirmó la mujer desde una sala privada pues se le dio el carácter de testigo protegido.La agente del MP a cargo de la carpeta fue incisiva en el interrogatorio a la testigo. Tratando de evidenciar contradicciones la confrontó con la declaración que ella rindió en septiembre del 2016 tras haber sido exhortada para que se condujera con verdad incluso le preguntó por qué vía había tenido relaciones sexuales con el ministerial y le pidió detalles sobre cómo salió de su casa conyugal, del vehículo y qué habían hecho después del acto sexual.Luego el defensor también le hizo varias preguntas a la mujer, permitiendo que ella aclarara que inicialmente no dijo la verdad porque iba a ser mamá y quería conservar su relación sentimental con el papá de su hijo.Después del interrogatorio el defensor le indicó al titular del Tribunal, que dado las manifestaciones de la mujer se entendía que había una relación de ella con su representado y por ello operaba el perdón para el delito de violación y le solicitó que lo autorizara.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.