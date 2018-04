Por más de media hora, un apagón cubrió la zona del Pronaf, dejando sin energía eléctrica a centros comerciales, negocios y hasta a la clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social.Los centros comerciales Plaza de las Américas y Río Grande, y bares, como el negocio denominado Pockets, se quedaron sin el suministro entre las 4:30 y las 5 de la tarde del martes.Las instalaciones de El Diario también sufrieron la interrupción del servicio aunque fue restablecido de manera inmediata.“Vine a traer a mi mamá para que le sacaran una radiografía pero se fue la luz y nos dijeron que teníamos que esperar hasta no sabemos cuánto, por eso preferimos irnos”, dijo Rosa Isela Martínez, quien salía del hospital ayer con su mamá que tiene padecimiento de enfisema pulmonar.“Vamos a tener que ir con un médico particular, porque necesito hacerme esos estudios y no puedo esperar más tiempo, vamos a perder la cita que teníamos hoy”, agregó su mamá.Sobre eso, el vocero del IMSS en Juárez, Rosendo Gaytán, comentó que la clínica tiene un generador de energía eléctrica automático, por lo que descartó que se hayan presentado interrupciones en el servicio.Dijo que quienes se fueron quizá no quisieron esperar mucho tiempo, aunque sólo fue cuestión de minutos.La interrupción del suministro afectó también a locatarios de los centros comerciales antes mencionados.El encargado de un negocio de comida dentro de Plaza de las Américas, Gil Parra, dijo: “ya se me fueron los clientes, unos ya incluso sentados. A algunos otros tuvimos que pedirles que nos disculparan”.Sobre el apagón que dejó sin luz varias cuadras a la redonda no proporcionó información la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que este medio buscó al superintendente de la empresa, Antonio Luna, quien no respondió el teléfono.

