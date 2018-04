A partir de hoy, Recaudación de Rentas del Estado comenzará a enviar 3 mil requerimientos por semana a igual número de propietarios de unidades automotrices que no cumplieron con pagar la revalidación vehicular, dio a conocer el titular de esa dependencia, Sergio Nevárez Rodríguez.Indicó que el impuesto a partir de hoy es de mil 931 pesos, pero en caso de recibir notificación, el propietario de la unidad deberá pagar una multa de mil 700 pesos más 170 pesos por gastos de ejecución y cobranza.En total el contribuyente tendría un adeudo de 3 mil 801 pesos, solamente en caso de ser notificado.Hasta ayer habían cumplido alrededor de 300 mil contribuyentes, quienes habían pagado un total de 637 millones de pesos y faltaban de pagar 230 mil, dijo el funcionario.Recordó que la Secretaría de Hacienda en el Estado otorgó un incentivo a los contribuyentes cumplidos durante enero de 731 pesos, en febrero de 631 y en marzo y los primeros dos días de abril, de 531 pesos.Quienes no los aprovecharon, serán requeridos en el transcurso de abril a diciembre, dijo el funcionario.Nevárez Rodríguez indicó que el Departamento de Notificación y Cobranza empezará a imprimir, clasificar y destinar los citatorios, para que las personas liquiden cualquier adeudo que se tenga con la dependencia.Los contribuyentes que no han sido notificados y deben solamente este año, podrán hacer el pago en cerca de 300 puntos alternos alrededor de la ciudad (Oxxo, Smart, Superette, Soriana y Extra, incluyendo instituciones bancarias), así como en internet a través de ipagos.chihuahua.gob.mx y la aplicación “Chihuahua Pagos”, en smartphone.Los requisitos para hacer el pago son el número de placa o tarjeta de circulación, además de la licencia de manejar vigente.La página por medio de la cual los propietarios de vehículos podrían hacer el pago de revalidación vehicular se desactivó ayer a partir de poco después de las 5 de la tarde, dieron a conocer usuarios.Se quejaron de que no pudieron acceder al sitio en Internet de Gobierno del Estado, por lo que les fue imposible aprovechar la ampliación de un día más para efectuar el pago de mil 400 pesos. (Juan de Dios Olivas/El Diario)

