Mucho alcohol, pero no hay pasos peatonales

Luego del accidente donde 4 personas resultaron atropelladas, ciudadanos y organizaciones empresariales señalaron la falta de control de la autoridad en la avenida Manuel Gómez Morín, donde abundan los negocios que venden bebidas con alcohol, pero no existen los pasos peatonales necesarios.Un ciudadano lanzó una petición al Municipio de Juárez, a través de la plataforma Change.org para que se regule la velocidad en el tramo de la avenida Manuel Gómez Morín, entre Antonio J. Bermúdez y Tecnológico, debido al accidente que ocurrió este fin de semana. El último reporte indica que las cuatro víctimas siguen hospitalizadas.Mientras tanto, la iniciativa privada señaló que desde hace dos años solicitó al Gobierno municipal la colocación de infraestructura peatonal y reducir los límites de velocidad, sin que hasta ahora se haya atendido.En un recorrido por el lugar se pudo observar que, pese a la congestión que cada fin de semana se hace en el lugar desde la Tecnológico hasta la Pedro Rosales de León, no existen pasos peatonales. Sólo se puede atravesar la calle de manera segura usando los semáforos, o un puente que se encuentra a casi medio kilómetro de donde se dio el accidente.Representantes del corredor comercial Gómez Morín, adherido a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), pidieron infraestructura peatonal y bajar los límites de velocidad, pero no han sido atendidos.Martín Luna Cano, coordinador del corredor, comentó que desde la pasada administración municipal se hizo la petición y se retomó en octubre de 2017, ya con el actual gobierno.La solicitud de los comerciantes asentados en el bulevar Manuel Gómez Morín incluye la colocación de más cruces peatonales, estoperoles y reducir el límite de velocidad a 40 kilómetros por hora de 9 de la noche a 3 de la madrugada, principalmente el fin de semana.“Nosotros hemos presentado por escrito una propuesta a las autoridades, con base en la prevención, desde la administración anterior”, dijo Luna Cano.El coordinador del corredor comentó que la intención es brindar seguridad a los visitantes de los comercios.La propuesta ciudadana de bajar la velocidad máxima de la calle tuvo buena respuesta. De 5 mil firmas que se fijaron como meta para presentar la solicitud al Gobierno local, en las primeras 22 horas iban 4 mil 100.La demanda la hizo Daniel Natividad, luego de que el domingo en la madrugada un conductor que presuntamente manejaba ebrio y a exceso de velocidad atropelló a cuatro personas sobre la Gómez Morín.“Consideramos que esta medida es necesaria ya que es la zona más importante de antros y bares en Ciudad Juárez, lo cual genera empleos y una gran derrama económica para el sector comercial y turístico”, dice la petición.Las medidas de seguridad que se piden son las siguientes: bajar la velocidad a 20 kilómetros por hora, y despliegue permanente de tránsitos y policías, de viernes a domingo, de las 9 de la noche a las 3 de la mañana.Creación y designación de cruces peatonales en puntos críticos del corredor, así como semáforos para peatones que funcionen en las horas de mayor afluencia de transeúntes.“Esta situación nos concierne a todos, utilicemos o no estos espacios recreativos. Necesitamos tomar acción y exigir a nuestros representantes que hagan las acciones que la sociedad juarense exige”, dice.El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, manifestó que iba a revisar la petición para luego fijar una postura. (Araly Castañón, Cinthya Ávila/El Diario)

