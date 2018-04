Fuego atrapó a 120

Ramona estaba trabajando cuando uno de sus compañeros le avisó que la fábrica se estaba quemando. Ella es una de las 120 personas que al intentar correr por su vida se encontró con accesos de emergencia cerrados cuando el humo del siniestro comenzaba a llenar las áreas de la maquiladora. “La supervisora nos dijo que saliéramos”, expresó.Operadores detallaron que todas las puertas de emergencia estaban bloqueadas con pallets, cajas y algunas incluso con mallas, lo cual les causó asombro, pues ello significa que alguna vida pudo perderse.También relataron que anteriormente, varias veces, hubo connatos de incendio en la planta, primero con una de las máquinas y luego por un corto circuito, pero al respecto no se hicieron cambios en la seguridad.Algunos, a pesar de tratar de guardar la calma, tuvieron que abandonar sus pertenencias al interior del inmueble, entre ellas identificaciones y tarjetas bancarias.“Esta maquila estaba muy mal cuidada, ya no era maquila, era bodega, tenía cajas de cartón por donde sea y nosotros ahí trabajábamos con todo eso, nomás era cuestión de un algo y se iba a prender todo eso”, dijo Enrique Pérez, trabajador de la planta desde hace un año.Con pánico y sentimientos encontrados, Esmeralda Vázquez, que estuvo durante el siniestro, mencionó que luego del incendio la empresa canceló el transporte que los lleva a sus hogares, por lo que muchos trabajadores, incluso quienes viven lejos, tuvieron que irse caminando por la madrugada.Consternados, los empleados entrevistados afuera de lo que fuera su centro laboral mencionaron que necesitan saber qué pasará con ellos, pues hasta ayer ninguna autoridad de la maquiladora se había acercado para darles una explicación de lo que pasará, únicamente se les dio la indicación de regresar hasta la mañana del miércoles.Los operadores de Industrias BM de México esperan un acuerdo justo donde se les liquide conforme a la ley o se les reubique en otras plantas.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, informó que se desconoce la causa por la cual inició el incendio, no obstante, será personal de la Fiscalía General del Estado la que se encargue de realizar las investigaciones pertinentes y constatar las versiones de los empleados.Por su parte Miguel Ángel Ramírez Ruvalcaba, capitán del Heroico Cuerpo de Bomberos, lamentó el hecho ya que es una fuente de empleo que afecta no sólo a los trabajadores y sus familias, sino también a quienes les llega el producto terminado y a las empresas de donde vienen los insumos.Aproximadamente 20 bomberos continuaron el trabajo en la zona como relevo de quienes trabajaron toda la noche del lunes en el combate del siniestro y detalló que las labores continuarán hasta garantizar la seguridad de la escena para que la Fiscalía General del Estado pueda hacerse cargo y desarrollar las investigaciones respectivas.Cabe mencionar que de acuerdo con la información proporcionada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, las pérdidas totales de esta maquiladora dejaron sin trabajo a un total de 360 operadores. (Abril Salgado/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.