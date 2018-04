Rinden declaración mujeres que sobreviven a ataque

Dos mujeres que sobrevivieron a un ataque a balazos en el que murieron dos personas, ayer rindieron declaración ante un Tribunal de Enjuiciamiento. Una de ellas vía teleconferencia desde el Consulado de México en San Antonio y otra acudió al juzgado, la primera de ellas reconoció al detenido como el responsable de la doble ejecución.El dicho de ambas testigos se recibió como parte del juicio oral número 269/17 seguido en contra de Refugio Bladimir Sánchez Treviño acusado de los delitos de homicidio calificado y lesiones.Los hechos sucedieron en la noche del 26 de diciembre del 2016 en el exterior de una casa ubicada en la calle Electricistas de la colonia Fidel Ávila, al ser baleados los hermanos Remón Sepúlveda y Édgar Sepúlveda Castillo así como Alondra Sepúlveda y Yesenia Sánchez Treviño, quienes resultaron lesionadas.Ayer se realizó una videoconferencia en tiempo real desde la sede consular para que Alondra pudiera ser interrogada por la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso y por el defensor del acusado ante un Tribunal de Enjuiciamiento conformado por los jueces Catalina Ruiz Pacheco, Arnulfo Arellanes Hernández y Florina Coronado Burciaga.Esta persona dijo al momento del ataque se encontraba con sus hermanos, con Yesenia y otra mujer en el exterior de la casa ubicada en la calle Electricistas y alcanzó a ver que Bladimir Sánchez Treviño llegó al lugar a bordo de un vehículo, bajo y le disparó a sus familiares y a ella en una pierna.La testigo también refirió que Sánchez Treviño era amigo de uno de sus hermanos, amenazó de muerte a Ramón y ella lo identificó porque lo vio disparándoles a sus parientes.La otra testigo, Yesenia Sánchez, dijo al Tribunal que ella estuvo al momento de la agresión pero se encontraba sentada de espalda a la calle, luego de que abrieron unas cervezas e iniciaron una plática.“Yo entré en shock, no recuerdo el sonido del auto, ni los balazos… Alondra me dijo que había visto a una de las personas que disparó, me comentó que fue Bladimir… Yo no lo vi”, apuntó la testigo.Además de ellas dos, el MP presentó otros dos testigos un policía y otra persona que no fue testigo presencial.El juicio oral inició ayer con los alegatos de apertura por parte del MP y de la defensa. La representación social pide contra Sánchez Galaviz una pena de 70 años de cárcel.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.