Exilio no le impide seguir buscando a su hija Cinthia

A diez años de la desaparición de Cinthia Jocabeth Castañeda Alvarado, quien tenía 13 años cuando desapareció de la Zona Centro en octubre del 2008, su familia obtuvo el asilo político en Estados Unidos, luego de la persecución oficial que sufrió por parte de Gobierno del Estado.A la distancia, Karla Jocabeth Castañeda Alvarado y sus cuatro hijos sobrevivientes aseguraron que mantendrán la búsqueda de Cinthia, quien cumplió 22 años el pasado 20 de octubre.En la última década, del 2007 al 2017, en Chihuahua desaparecieron 20 mil 86 personas: 10 mil 141 hombres y 9 mil 945 mujeres.La Fiscalía General del Estado precisa que de ese universo mil 989 personas siguen sin ser localizadas; 165 víctimas corresponden al sexo femenino y mil 824 al masculino, indica la respuesta institucional de la FGE (folios 139182017 y 139192017).Entre las víctimas se encuentra Cinthia Jocabeth Castañeda Alvarado.El grito de Karla Jocabeth Castañeda Alvarado se escuchó al frente de la Caminata por la Vida y la Justicia al entrar a la ciudad de Chihuahua. Era enero del 2013.El grupo de madres y padres de hijas reportadas como desaparecidas atravesaron a pie y durante siete días el estado de Chihuahua para exigir al entonces gobernador, César Duarte Jáquez, la búsqueda de las mujeres ausentes.Fue el 15 enero del 2013 a las 3 de la tarde cuando inició el movimiento de protesta al término del funeral de Beatriz Alejandra Hernández Trejo, quien era la última mujer identificada y entregada a sus familiares a casi un año de que sus restos fueron rescatados en el arroyo El Navajo.Karla, junto con otros familiares de mujeres ausentes, decidieron llamar la atención de Duarte ante las omisiones cometidas en las investigaciones para localizar a sus hijas y emprendieron la caminata.Durante todo el movimiento las madres y los padres portaban las mantas rosas con los rostros de sus hijas.Karla llevaba la pesquisa de Cinthia Jocabeth Castañeda Alvarado, quien tenía 13 años cuando salió de su casa la mañana del viernes 4 de octubre del 2008 a buscar un material para la escuela.Luego cambiaría unos zapatos en un negocio de la calle Rafael Velarde, en la zona Centro. Desde ese día desapareció.Mientras caminaba por la carretera Panamericana Karla declaró a El Diario que el Estado nada hacía por buscar a su hija y a las otras mujeres desaparecidas.No vaciló al señalar la impunidad permanente ante la desaparición de mujeres en Juárez y eso le costó la persecución oficial en contra de ella y su familia, denunció públicamente.“Qué les he hecho yo para que me estén buscando como si fuera una delincuente. Yo no le he hecho daño a nadie, yo nomás quiero encontrar a mi niña”, declaró Karla Jocabeth Castañeda.Ese mismo día, junto a su familia, Karla abandonó su hogar luego de ser amedrentada por policías que irrumpieron su hogar a los pocos días de que terminó la caminata.La familia, integrada por la madre y sus cuatro hijos menores de edad, entonces decidió huir a Estados Unidos.El 13 de febrero del 2013 llegaron a la garita internacional de Tijuana y cruzaron a pie por San Isidro, California, donde les dieron refugio político.El pasado viernes una corte federal en Los Ángeles, California recibió finalmente el asilo político, dijo Karla en entrevista a El Diario.Ahora esperan que en un año puedan obtener la residencia legal en aquel país.Lejos de la ciudad donde conocieron el miedo, la pérdida, la ausencia, Karla y sus hijos decidieron continuar su vida sin dejar de buscar a Cinthia, quien el pasado 20 de octubre cumplió 22 años.Aún en la distancia, dijo, mantendré la búsqueda de su hija.“Te voy a seguir buscando hija”, prometió la madre.Entre2007y 201720,086Personas han desaparecido10,141Hombres9,945Mujeres1,989Siguen sin ser localizadas

