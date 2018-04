Incierto, futuro de 360 empleados

Los 360 empleados de la maquiladora Industrias BM de México recibirán su pago correspondiente sólo a esta semana, mientras la Fiscalía General del Estado y Protección Civil realizan el peritaje para determinar si la planta se reubicará o cerrará parcial o totalmente.De acuerdo con los primeros reportes recibidos por parte de Index, organismo que agremia al sector industrial en Juárez, el edificio ubicado dentro del Parque Industrial Gema II se consumió en un 80 por ciento, por lo que se buscan opciones para no dejar sin empleo al personal.Martín Flores Durán, director del organismo empresarial, informó que debido a que la planta no podrá operar por lo pronto, se esperaba la llegada de los ejecutivos durante la noche del martes para abordar con los abogados las alternativas a tomar, aunque afirmó que a los empleados se les cubrirá conforme con la ley.Añadió que ya se platicó con algunos de ellos para que estén tranquilos y afirmó que no quedarán desprotegidos.Aunque los edificios cuentan con un seguro contra daños, desconoce si éste cubrirá el siniestro.Por su parte, Ismael Dávalos García, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), informó que ya se hizo contacto con la empresa para ver de qué manera garantizarán los derechos de los trabajadores, al determinar si habrá suspensión temporal o definitiva de la compañía.Dijo que la Fiscalía General del Estado será la que determine el procedimiento a seguir, según los reportes que se reciban por parte de Protección Civil.Afirmó que por lo pronto existen varias opciones, una de ellas que el siniestro sea calificado como caso fortuito o de fuerza mayor y promover ante la JLCyA la suspensión temporal o reducción de labores.“Si se reactiva la empresa habría una suspensión temporal de labores y se fijaría una indemnización para los trabajadores mientras se lleva a cabo el proceso”, dijo.Otro de los casos es la reubicación de la misma, lo que obligaría a una reducción temporal de labores para que los empleados puedan seguir percibiendo su salario.Dávalos García añadió que por parte de esa dependencia se realizan inspecciones para asegurarse que no existan riesgos de trabajo hacia los empleados, aunque desconoce cuándo fue la última ocasión que se le visitó para ello.Raúl de León Apraez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, informó que habrá que revisar si la empresa cumplía con las medidas de seguridad, pues siempre implica un riesgo que esté rodeada de viviendas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.