Se rezaga IMSS en camas censables

Con el transcurso del tiempo, las camas hospitalarias con las que cuenta el Seguro Social en Ciudad Juárez cada vez alcanzan para servir a menos derechohabientes, muestran datos oficiales.El rezago es producto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha incrementado el número de camas censables, que son aquellas unidades que según normas oficiales mexicanas están instaladas en el área de hospitalización para el uso regular de pacientes internos.Conjuntos de datos referentes a la Población Derechohabiente Adscrita (PDA) indican que al cierre de 2012 el número de personas afiliadas al Instituto en Ciudad Juárez ascendía a 881 mil 102.Según el Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud (Sinerhias), en ese momento el IMSS contaba con 655 camas censables.En virtud de estos datos, lo anterior significa que en 2012 la dependencia de salud tenía 0.70 de estas unidades por cada mil derechohabientes.La fórmula estandarizada que permite calcular esta proporción consiste en dividir el tamaño del equipamiento entre el de la derechohabiencia y el resultado multiplicarlo por mil.Con datos de las mismas fuentes se puede advertir que para 2018 el número de afiliados subió a un millón 116 mil 829 –hasta enero–, mientras que las camas son 678, como ha permanecido desde 2013.Esto significa que, en siete años, el IMSS pasó de tener 0.70 camas censables por cada mil derechohabientes a 0.60, una cifra por debajo del estándar de una por cada mil que reconoce la Secretaría de Salud federal en un documento oficial.A petición de El Diario, el Instituto informó de forma oficial que el número de camas censables de los tres hospitales ha permanecido sin cambios desde entonces.De este modo, el Hospital General de Zona (HGZ) 6 tiene en su inventario 222, mientras que el HGZ 35 posee 220 y el Hospital General Regional (HGR) 66, 236.El Diario buscó a la sección local del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Sntss) para conocer una postura sobre esta información, pero, hasta el cierre de esta edición, el organismo no había respondido la petición de entrevista.Como el IMSS arrastra este rezago desde hace más de cinco años, el problema ha sido abordado en distintas ocasiones sin que hasta hoy sea solucionado.Entrevistado sobre este asunto a mediados del año pasado, el delegado del Instituto en Chihuahua, Cristián Rodallegas Hinojosa, declaró entonces que ninguno de los tres hospitales de Ciudad Juárez había sido equipado con más camas censables porque no las necesitaban.En ese momento, como El Diario documentó, el funcionario señaló que las condiciones financieras del IMSS no permitían apostarle a la curación, por lo que los esfuerzos y los recursos autorizados estaban dirigidos a la prevención y no había más equipo disponible.La Norma Oficial Mexicana (NOM) 040-SSA2-2004 en materia de información en salud establece que una cama censable “debe contar con los recursos indispensables de espacio, así como los recursos materiales y de personal para la atención médica del paciente”.“El servicio de admisión la asigna al paciente en el momento de ingreso al hospital para ser sometido a observación, diagnóstico, cuidado o tratamiento. Es la única que produce egresos hospitalarios sobre los cuales se genera información estadística de ocupación y días estancia”, explica.Previamente la Delegación Estatal dijo que no se aumentaba dicho equipo en los 3 hospitales en Juárez porque no se necesitaba2012 0.702013 0.702014 0.672015 0.642016 0.632017 0.612018 0.60• El estándar que reconoce la Secretaría de Salud es de una por cada mil.Fuente: Elaboración propia con datos sobre Población Derechohabiente Adscrita (PDA) y el IMSS

