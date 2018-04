'Hay errores, pero son parte del aprendizaje'

Muchos errores cometidos desde las dirigencias de Morena en Chihuahua ocasionaron que hoy la afiliación masiva de militantes los tenga rebasados y que el tiempo sea insuficiente para organizarse y defender el voto el 1 de julio.“La estructura es tan incipiente con tres años de existencia, nosotros cometimos muchos errores porque no tenemos todavía los cuadros para ponerlos en las candidaturas y no tenemos los cuadros para la administración del partido, es ahí donde tenemos deficiencias”, dijo ayer el presidente del comité estatal de Morena, Martín Chaparro.“Este crecimiento exponencial y esta serie de cosas que se nos vinieron todas juntas sí nos rebasan”, dijo el líder partidista, un día después de que el candidato presidencial de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, iniciará campaña aquí y tomara protesta a un número indeterminado de representantes generales en el mitin que ofreció el domingo en la ciudad.Y sin embargo, puntualizó: “No es tal la organización de la cual se hace alarde, si bien el incremento ha sido de una manera explosiva y es cierto que hay fallos, han ayudado mucho a la tarea de aprendizaje”.El partido informó el fin de semana que en Chihuahua tiene 47 mil 157 personas afiliadas, casi 14 veces más que los 3 mil 184 militantes con los que logró su registro estatal en octubre de 2013.De esa cifra, apenas se ha avanzado un 35 por ciento en reforzar la estructura que vigilará de cerca los comicios que llegan en tres meses, mencionó.Chaparro informó que el rezago no tiene que ver con desacuerdos internos del partido, aunque mencionó que Marcelo Ebrard, coordinador de esta circunscripción de la campaña de López Obrador, es quien tendrá que venir a supervisar el avance de la estructura.“Adolecemos de algunas fallas porque somos humanos pero eso nos ha ayudado, incluso si lo vemos por el lado positivo, como una tarea de aprendizaje para que revisemos en lo que estamos fallando y revisemos lo que hay que construir”, anotó el líder estatal de Morena.Y agregó: “es lógico que nos rebase el crecimiento”, en relación al impacto que ha tenido en Chihuahua el partido creado hace apenas unos tres años.Admitió que prácticamente no hay tiempo, porque el día de la elección está a la vuelta de la esquina, “pero estamos en eso”.“La toma de protesta (de Andrés Manuel) significó el compromiso que asumió la ciudadanía para que el día del proceso electoral tengamos resultados y además cuidemos la elección que es principalmente ahí donde hemos tenido las fallas”, puntualizó.De acuerdo con Chaparro, en los tres meses que faltan para la elección harán lo posible para terminar con el 100 por ciento de la estructura, y los representantes de casilla deberán estar registrados 20 días antes del proceso electoral.47,157Afiliados en Chihuahua al inicio de las campañas3,184 militantesCuando logró el registro, en octubre de 201814 veces creció en tan solo 3 años35%Estimación de avance en la estructura destinada a cuidar las casillas el día de la elección

