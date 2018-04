Interrumpen vacaciones para conseguir una beca

Miles de padres y madres de familia junto con sus hijos, sacrificaron un día de vacaciones a cambio de la entrega de una beca, ayer en el Auditorio Benito Juárez.“Este dinero queda muy bien para comprarle el uniforme a mi hija para el siguiente año. Sólo el deportivo, el que más falta le hace, cuesta 700 pesos, y todavía faltan los tenis”, dijo Lilia, una de las madres cuya hija fue beneficiada con este apoyo otorgado por el Municipio.Dijo que esta era la segunda vez que le tocaba la beca a su hija, pues ha estado al pendiente de las convocatorias para poder acceder al beneficio.Desde las 5 de la mañana las personas empezaron a llegar al complejo, y empezaron a ser atendidas a las 8 de la mañana. La Dirección de Educación informó que fueron 3 mil las personas beneficiadas.El apoyo consiste en un cheque por mil 500 pesos que se entregó a estudiantes de primaria y secundaria que acreditaron un promedio mínimo de 8 y cuyos padres demostraron tener un ingreso menor a los 6 mil pesos mensuales.Esta es la primera entrega del 2018, todavía faltan otras 4 entregas. En total serán 20 millones de pesos los que repartirán entre los beneficiados al finalizar el año.Esta vez, a diferencia de las otras veces, se agregó entre los beneficiados a estudiantes de preparatoria y de preescolar.“Fue rápido el trámite, no me hicieron batallar. Yo vengo desde la colonia Francisco Villa, la beca es para mi niña de kínder. Está muy bien el dinero, porque yo tengo más hijos, pero son nacidos en El Paso, a lo mejor piensan que me dan dinero de allá pero yo no tengo visa”, dijo María Hernández.Dijo que el dinero lo va a usar en comprar uniformes, pues el próximo año su pequeña entra a la primaria

