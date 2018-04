El Municipio invertirá este año 7 millones de pesos en la Feria Juárez, pero en esta ocasión intentará obtener ingresos al reducir el número de entradas con ganancia absoluta para la empresa organizadora, dio a conocer el administrador de la Ciudad, Rodolfo Martínez Ortega.El año pasado el contrato establecía que a partir de la entrada 400 mil uno, el 50 por ciento del costo de cada boleto sería para el Gobierno local, sin embargo esa cantidad no se alcanzó.Este año se revisará que el tope sea menor, como por ejemplo del boleto 300 mil uno en delante, explicó, sólo que aún no está decidido.“Como se están considerando los mismos días, es lo que se está analizando, para ver bien y ponerlo en el contrato”, mencionó.El costo del boleto será igual que el año pasado: 50 pesos entrada general, gratis niños, adultos mayores y personas con discapacidad.Martínez dijo que en dos semanas se reactivará el comité organizador de la Feria, integrado por varias dependencias municipales, como Servicios Públicos, Tránsito, Seguridad Pública, Desarrollo Económico y Protección Civil, entre otras.El funcionario agregó que este año se invertirán seis millones de pesos en la contratación de la empresa organizadora del evento.Aparte, se destinará un millón de pesos a obras para adecuar las instalaciones de la Plaza de la Mexicanidad, a fin de que haya acceso a personas con discapacidad.Martínez afirmó que este año también se contratará al Grupo García para la organización del evento, que fue el que vino el año pasado.La empresa obtuvo 16 millones de pesos en el 2017 sólo por la venta de unos 320 mil accesos al evento, se informó.La administración municipal no registró ganancias porque se iba a quedar con el 50 por ciento del costo de cada boleto a partir de la entrada 400 mil uno.La inversión que hizo el Municipio fue de 5.7 millones de pesos del remanente de la feria del año pasado, de acuerdo con datos del Municipio.

