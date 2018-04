Una persona sospechosa de haber cometido el delito de violencia familiar ayer fue vinculada a proceso penal y recluida en la cárcel debido a que tiene otra causa instruida en su contra por un ilícito de la misma naturaleza, en contra de la misma víctima y en el cual se le había concedido un beneficio condicionado a no acercarse ni comunicarse con la ofendida.El procesado es Carlos Alfredo Gómez Cazares.De acuerdo con lo expuesto por un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género, el pasado 26 de marzo Gómez se presentó en la casa de su expareja sentimental en el fraccionamiento Senderos de San Isidro para amenazarla de muerte, además de golpear la puerta con un tubo y con otros objetos al tratar de ingresar por la fuerza.Al presentar la denuncia, la víctima señaló que durante 9 años y medio sostuvo una relación con Gómez y procrearon dos hijos actualmente de 6 y 2 años de edad, respectivamente, y explicó que el 26 de marzo como a las 09:00 horas se encontraba en su vivienda cuando Carlos tocó a la puerta principal pero ella no le abrió, sólo le preguntó qué quería.Él respondió que iba a ver a los niños pero la mujer le contestó que estaban dormidos. Entonces Gómez le dijo que no se iba a ir hasta que lo dejara entrar a la vivienda; también expresó que nunca la iba a dejar en paz.Al parecer la mujer lo amenazó con hablarle a la Policía si no se retiraba pero él le advirtió que la iba a matar junto con los niños, la insultó y con un fierro dañó la puerta al tratar de abrirla.En la primera audiencia, presidida por el juez de Control Ramón Porras Córdova, el acusado señaló que la versión de su expareja era mentira pues él pasó el sábado y el domingo en esa casa, no dañó la puerta y fue él quien detuvo la unidad de la Seguridad Pública para que intervinieran en el asunto. (Blanca Carmona)Ayer al emitir el auto de vinculación a proceso por el delito de violencia familiar, el juez Porras tomó en cuenta la declaración de Gómez Cazares sólo en lo que le afecta, en cuanto a que se ubicó en el lugar, circunstancias y tiempo. Por lo demás indicó que no hay un dato que confirme su versión.El juez también le dio valor a la declaración de la víctima.A Carlos Alfredo Gómez Cazares se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva porque ya se le había otorgado la suspensión de otro proceso iniciado por el delito de violencia familiar bajo las condiciones de que no se acercara ni se comunicara con la víctima. Lo que no cumplió y se evidenció con el nuevo arresto, consideró el juez.