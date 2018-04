'No debe México ser la piñata de Trump'

Desde Ciudad Juárez, Andrés Manuel López Obrador, el candidato a la Presidencia de la República por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, exigió respeto para los mexicanos y advirtió: “Ni México ni su pueblo van a ser piñata de ningún gobierno extranjero”.La advertencia se dio durante el arranque de su campaña a nivel nacional, tras un nuevo amago del presidente estadounidense Donald Trump para abandonar el Tratado de Libre Comercio y luego de que el viernes pasado un funcionario anunciara que enviarían fondos del muro de Trump para renovar 32 kilómetros de barrera metálica entre Santa Teresa y Juárez.Desde el monumento a Benito Juárez, el representante de la coalición formada entre los partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, dijo que no descarta la posibilidad de convencer a Donald Trump de que abandone su equivocada política exterior y la despectiva actitud contra los mexicanos.Desde la frontera también habló del Tratado de Libre Comercio, de subir los sueldos, bajar las gasolinas homologar los impuestos a las ventas (IVA) con las ciudades fronterizas de Estados Unidos, y disminuir el Impuesto Sobre la Renta a 20 por ciento.El nuevo amago de Trump se dio ayer en la mañana. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el domingo que un acuerdo para ayudar a los jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers “Ya no es más” y amenazó con salirse de un tratado de libre comercio con México a menos de que ese país haga más para impedir que personas crucen la frontera hacia Estados Unidos. Dijo que muchas personas entran a Estados Unidos para aprovecharse de protecciones otorgadas a ciertos inmigrantes.A través de su cuenta de Twitter dijo que México debe “frenar el flujo de drogas y personas o yo voy a frenar su flujo de dinero, el TLC. ¡NECESITAMOS EL MURO!”. Canadá y México están renegociando el Tratado de Libre Comercio a insistencia de Trump.“México tiene que ayudarnos en la frontera”, les dijo Trump a reporteros antes de participar en servicios pascuales en una iglesia episcopal cerca de su casa en Palm Beach, Florida.“Todas las personas están viniendo porque quieren aprovecharse de DACA”. “México tiene que ayudarnos en la frontera. Ellos vienen a través de México, los están enviando a Estados Unidos. No puede pasar así”, dijo.El trato migratorio y económico con Estados Unidos fueron parte importante del discurso de López Obrador. Incluso anunció que todas las embajadas de México que están en el extranjero se convertirán en procuradurías para defender los derechos de los connacionales.“No podemos negar que en algunas ramas de la economía ha habido beneficios con el Tratado de Libre Comercio, pero a un costo altísimo y en términos generales con muy pocos resultados”, aseveró el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia.El político que va en su tercera campaña por la presidencia de la República aseguró que la economía ha permanecido estancada por más de 30 años.“Pueden argumentar lo que quieran, pero no se puede hablar del éxito exportador cuando la economía ha permanecido estancada durante tres décadas (…), el fomento de una economía para las élites no significa ni desarrollo ni creación de empleos”, anotó.Y agregó: “Si fuera cierto que el TLCAN sólo beneficia a México, nuestra economía no permanecería estancada ni habría migración”.López Obrador, sin embargo, llamó a no firmar nuevos acuerdos del TLCAN hasta que pasen las elecciones del 1 de julio.“No estamos en contra del TLC, sin embargo, consideramos que sería conveniente que la firma de los nuevos acuerdos se realice luego de las elecciones presidenciales para que haya equidad y se busquen consensos para no afectar a sectores productivos de México e incluir en esos acuerdos asuntos importantes como la definición de salarios y el tema migratorio”, expuso.El “Peje” apostó por pagarle bien a los productores y lograr autosuficiencia alimentaria, fortalecer el mercado interno, la economía nacional y producir en México lo que consumimos, para evitar el éxodo.Dijo que aquí se creará a lo largo de la frontera con EU una zona libre o franca para promover la inversión desarrollo productivo y tecnológico así como la creación de empleos, esto, porque, dijo, “esta será, aquí en la frontera, la última cortina para retener a los mexicanos y que no se vean en la necesidad de pasar al otro lado”. (Javier Olmos / El Diario / Con información de Associated Press)