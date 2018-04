A pesar de la vigilancia en la avenida Manuel Gómez Morín, un conductor que presuntamente manejaba ebrio y a exceso de velocidad por esa calle atropelló a cuatro personas, aunque luego fue detenido por agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) mientras testigos trataban de lincharlo.La vocera de la DGTM, Alejandra Solís, informó que la causa del accidente fue que el guiador, Víctor Adrián Ramos, de 24 años, viajaba arriba de los límites de velocidad permitidos en esa vía y no cedió el paso a los peatones.Las personas heridas son Beatriz Ortiz Armendáriz, Ignacio Ambriz Mena, Guillermo Pérez Rodríguez y Viviana Ambriz Mena, de 20, 24, 22 y 19 años de edad, respectivamente, de acuerdo con datos extraoficiales.Hasta anoche unas de las personas atropelladas -Beatriz Ortiz Armendáriz- era reportada como grave y permanecía en el área de Terapia Intensiva del Hospital General, en tanto que los médicos cirujanos se preparaban para operar a los otros tres lesionados durante el accidente ocurrido en la Gómez Morín.Familiares de los hermanos Ignacio y Viviana Ambriz Mena aseguraron que el conductor responsable aventó 20 metros al grupo de jóvenes y a una de ellas, a Ortiz Armendáriz, le pasó las llantas encima de su cuerpo, de ahí la gravedad de las lesiones.Mencionaron que los hermanos y la otra mujer fueron ingresados durante la madrugada del domingo en el Hospital General, en tanto que Guillermo Pérez Rodríguez fue trasladado al área de urgencias del Seguro Social 6, pero durante la mañana del domingo fue llevado también al Hospital General.Informaron que Ignacio tiene ocho costillas rotas y un derrame en la cabeza y su hermana Viviana tiene fracturado el brazo izquierdo, la pierna y la pelvis.Señalaron que a la otra mujer le pasó el carro por encima y presenta daños en vísceras y el hígado, en tanto que el cuarto lesionado fue llevado también al Hospital General para también ser intervenido quirúrugicamente, pero desconocían su estado de salud.El accidente sucedió aproximadamente a las 01:50 horas en la avenida Manuel Gómez Morín y calle Arboleda, frente a la Plaza Trigal, cuando el guiador de un automóvil Hyundai Genesis modelo 2010 que presentaba un permiso vencido para circular del estado de Texas, viajaba con dirección al poniente a exceso de velocidad e impactó a cuatro personas, indicó la portavoz de la DGTM.El sospechoso huyó del lugar sin brindar auxilio a los afectados pero fue detenido en el cruce de avenida Tecnológico y calle Rosa María Fuentes por parte de elementos de la DGTM a cargo de la unidad número 920, dijo Solís.Cuando el conductor ya se encontraba esposado y a bordo de una patrulla de Tránsito, varios hombres se acercaron a él para insultarlo, desearle la muerte y trataron de golpearlo. Pero fueron contenidos por varios elementos de la DGTM que les pedían calma además de afirmarles que ya estaba detenido. Incluso un oficial abrió sus brazos al tiempo que se ponía frente al guiador para impedir que le dieran más manotazos.“Te pasas de verga güey, ojalá y te mueras… tres personas, eres un pendejo güey… ¿Qué, porqué chingados te pelas?, ¿te vale… como no te vas a pelar pendejo, pinchi chavo estúpido… los hubieras visto sangrar hijo de perra”, gritaban varias personas encolerizadas mientras le tiraban manotazos y los oficiales de Tránsito les decían “pásale para allá, ya va detenido”, “pásele”, sin lograr convencerlos pues durante varios minutos le dijeron insultos y le lanzaron golpes.Familiares del detenido, de 24 años de edad, dieron a conocer que los lesionados atravesaron la vía en un área donde no existe paso peatonal y al parecer se encontraban en estado de ebriedad.Ayer, el papá del sospechoso indicó que hay cuatro testigos del accidente quienes observaron que los transeúntes trataron de atravesar la Gómez Morín por un área carente de paso peatonal y alcanzaron a librar un vehículo pero al seguir avanzando se metieron al carril por el cual circulaba su hijo.“Hay testigos de que se cruzaron la avenida corriendo, ya mero los agarraba un carro que iba en un primer carril, la libraron pero el auto de mi hijo los alcanzó. En esa zona no hay un área peatonal, los carros traen vía libre. Sabemos que los lesionados también habían bebido, estamos pidiendo que se haga el examen toxicológico a ellos”, expuso el entrevistado.El quejoso indicó que su hijo viajaba dentro de los límites de velocidad permitidos en esa zona pero admitió que presentó primer grado de ebriedad y solicitó que a los heridos también se les someta a un examen toxicológico.Además dijo que presentarán una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por los insultos y golpes que le dieron al guiador cuando ya estaba detenido y esposado a bordo de una unidad oficial.Hasta ayer por la tarde, el conductor seguía detenido en espera de que el Ministerio Público (MP) determinara si procedía a consignarlo a un Tribunal de Control o le fijaba una medida cautelar para una posterior judicialización del asunto. (Blanca Carmona / El Diario)

