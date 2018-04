Migrantes continuarán la búsqueda de su sueño americano aunque Donald Trump establezca medios para impedirlo, así lo expresó Blanca Riveras Esquivel, encargada de la Casa del Migrante.“Para ellos no hay imposibles, si su idea es brincar a Estados Unidos lo van a hacer contra lo que sea”, dijo.Dicha declaración se dio en referencia a lo expresado por el presidente de EU el exigió a México frenar las “caravanas” de inmigrantes, además de afirmar que el plan DACA (Acción diferida para los Llegados en la Infancia) está muerto.En las últimas dos semanas han tenido más afluencia y fueron 15 migrantes los que salieron juntos el sábado pasado con miras en el sueño americano.Riveras mencionó que todos los días están informados sobre las cuestiones migratorias, pero esto no es impedimento para quienes ahí se albergan, incluso, detalló que hace una semana uno de los migrantes solicitó una escalera para poder brincar al otro lado.Respecto a la intención de Trump sobre abandonar el TLC, mencionó que no tiene nada que ver lo que México exporta a EU con lo que ellos exportan para acá y que si se habla de calidad es mejor la mexicana, “la canasta básica es mejor la mexicana, nunca lo voy a poner en duda”, expresó.“La migración no va a parar porque el presidente quiera hacer diferentes cosas, entonces nosotros aquí como Casa del Migrante vamos a estar apoyando en lo que nosotros podamos”, indicó Ivone López de Lara, trabajadora social de la Casa del Migrante desde hace cuatro años.También informó que han tenido comunicados de EU donde solicitan mano de obra de los migrantes porque se les están secando cosechas y no hay quien haga el trabajo del mexicano y el centroamericano y de diferentes países, que el americano debería hacer pero no hace.Entre los migrantes que más han llegado se encuentran personas de Honduras y El Salvador y mexicanos de Michoacán, Oaxaca y Chihuahua; también mencionó que han atendido casos donde se solicitó el asilo político pero fue negado a la mitad de la familia, lo cual calificó como una violación a los derechos humanos.Por su parte el Padre Hesiquio Trevizo, representante de la Diócesis de Ciudad Juárez, puntualizó que los mexicanos aportan mucho al producto interno norteamericano y una solución no serían los muros sino la colaboración internacional.Destacó que tiene que hacerse notar que México es un país de tránsito con los migrantes que vienen de todos lados del mundo y llegan a la frontera y es un problema que tenemos que enfrentar.Además puntualizó que en todo el mundo la Iglesia está trabajando en relación al apoyo de migrantes y que México es el único país donde dicha tarea está a cargo de la Iglesia católica y se tienen cadenas de casas de apoyo.“Ojalá que se hiciera una política de ayuda, de promoción y también de gobiernos expulsores y entre gobiernos afrontar los problemas”, señaló.

