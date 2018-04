Las multas aplicadas por agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal tuvieron una caída en promedio de un 37 por ciento, del 2016 a 2017, debido a que ya no se infracciona a los guiadores ebrios, dio a conocer el director de Ingresos, Óscar Castañeda Gaytán.Lo que se ha dejado de recaudar de un año a otro, son 13 millones de pesos.El funcionario expuso que en 2016 se expidieron 352 mil sanciones, y el año pasado fueron 241 mil.“Por qué bajaron; hay factores importantes, como lo es el Cerecito, la falta de ebriedad ya no se cobra”, mencionó el funcionario.A pesar de que son casi 111 mil infracciones menos, la caída en la recaudación no es tan alarmante, debido a que las sanciones que se siguen aplicando tienen costos altos, aseguró Castañeda.En el 2016 se pagaron 115 millones de pesos en multas viales, y en el 2017 fueron 102 millones de pesos, una diferencia de 13 millones de pesos con 111 mil infracciones menos.“Sí es una cantidad de casi 13 millones de pesos menos”, declaró Castañeda.El principal motivo de infracción en la ciudad es por no respetar luz roja, cuyo costo es 7 a 9 UMAS, que equivale de 528.43 pesos a 679.41 pesos, y es una de las sanciones más caras.En enero de este año, los agentes aplicaron 19 mil 809 multas, de las cuales la falta más frecuente fue pasarse luz roja, que significó 16 por ciento del total, casi una cuarta parte de todas las que se expidieron, dio a conocer la vocera de Tránsito, Alejandra Solís.En ese mes, los siguientes motivos fueron; alto incorrecto en crucero, falta de luz de freno, falta de cinturón o niños en brazos, y falta de licencia o tarjeta de circulación.En febrero pasado, se hicieron 20 mil 489 infracciones, la número uno fue igualmente por pasarse luz roja, que representó el 15 por ciento del total, afirmó Solís.Dijo que por lo general los motivos son los mismos.La operación del Cerecito arrancó en agosto del 2017, y con ello se dejaron de aplicar multas a los guiadores en estado de ebriedad.De esta manera los conductores que son detenidos ya no tienen que pagar la falta, sólo permanecer en el Cerecito, de 24 hasta 36 horas de arresto, según el nivel de alcohol en la sangre.Las sanciones que se pagaban eran de 3 mil 774 a 6 mil 39 pesos, según el grado de alcohol que se detectaba en el guiador.El director de Ingresos dijo que la baja en recursos por el concepto de las multas de vialidad no ha afectado al Municipio.“No porque ya se tenía valorado ese impacto, ya sabíamos que iba a impactar entre 35 y 40 por ciento, esos 12 millones de pesos no ingresaron, y no se busca que sea recaudatorio este asunto, sino que sea más bien para el cuidado de la ciudadanía”, manifestó Castañeda.Además dijo que en la recaudación del Impuesto Predial el año pasado hubo un excedente de 30 millones de pesos, “todo se cubre”.“En unos hay una baja, pero con un gran impacto en la seguridad, y en otros hay alza en la cobranza, entonces ya se tiene medido ese presupuesto de ingresos y de egresos, ya teníamos medido ese impacto”, mencionó Castañeda.