Turistas que visitaron la ciudad durante los días de asueto dijeron quedar un tanto decepcionados porque los lugares más emblemáticos de Juárez estuvieron cerrados.Eso les pasó a Karen y Erick, ambos de 26 años, quienes viajaron desde Nogales, Sonora, a esta frontera, dispuestos a disfrutar sus días de descanso conociendo Ciudad Juárez.Su prima Alma, de 32, les había contado que aquí hay lugares turísticos e históricos como en cualquier parte del país, contrario a lo que la mala fama de la ciudad dicta.Hicieron planes para jueves, viernes y sábado, con recorridos que prometían ser muy divertidos. La sorpresa fue que la mayoría de los sitios estuvieron cerrados.“Apenas lo puedo creer, cómo es posible que en días de mayor turismo cierren”, exclamó Alma al ver que no podría presumir a sus primos la ciudad en la que ella creció.Así, se decepcionaron al llegar al Museo de la Revolución en la Frontera (Muref), luego acudieron a la X con la ilusión de subir, pero el elevador sigue descompuesto y por las escaleras no los dejaron pasar. “Es peligroso”, les dijeron unos trabajadores o guardias del lugar, a pesar de que el alcalde Armando Cabada anunció que habría acceso por las escaleras.Después se dirigieron a conocer la vieja Presidencia Municipal, un edificio que guarda historias y ahora es escuela de arte, pero ahí también estaba cerrado.“Nomás lo vimos por afuerita”, dijo Karen.Entonces quisieron ir a la Casa de Adobe, el sitio que fue refugio de Francisco I. Madero en la época de la Revolución y que ahora, después de haber sido restaurada, se convirtió en un museo donde se pueden admirar objetos de la época y leer algunas anécdotas.“Fue triste ese recorrido –explicó Alma– todo el camino está lleno de basura y hierba, y al llegar, lo único que pudimos ver de cerca fue a la Migra que vigila del lado americano, porque la Casa de Adobe también está cerrada y las ventanas cubiertas con cortinas, ni siquiera permiten asomarse”.“Me decepcioné porque no pude mostrarles que Juárez es algo más que violencia”, dijo.“Y no fuimos los únicos que dimos ‘dioquis’ la vuelta, había más gente que esperaba entrar a conocer el lugar. La verdad eso no está bien”, expresó.Los jóvenes relataron que lo mismo les pasó con el Parque Central, ellos querían conocer a Modesto, la mascota de la ciudad, pero no les fue posible porque hace meses que se encuentra en remodelación.Visitaron después la Casa de Juan Gabriel, pero tampoco dan acceso a los visitantes.El colmo para la pareja de turistas fue que cuando intentaron conocer la Misión de Guadalupe y Catedral, también las encontraron cerradas.Al final de cuentas no fue inútil su viaje –dijeron los paseantes– pues visitaron las Dunas de Samalayuca, salieron de antro, disfrutaron en un restaurante la buena carne chihuahuense y no se fueron sin antes probar los burritos y las margaritas de Juárez.“Aunque nos hubiera gustado conocer todos esos lugares que encontramos cerrados”, expresó Karen.