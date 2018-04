La Dirección de Desarrollo Urbano detectó una vivienda y un colegio en la calle Nardos en el fraccionamiento Quintas del Valle que no respetaron la restricción de vía y están invadiendo una parte de la arteria.La calle, que actualmente es de terracería, será urbanizada por una constructora, como parte de obras de trasferencia de potencial, pero en ese tramo quedará más angosta, se dio a conocer.El regidor coordinador de la comisión de Desarrollo Urbano, José Ubaldo Solís, dijo que se iba revisar el caso para analizar si procedía un procedimiento jurídico.La vivienda se construyó con permiso de la Dirección de Desarrollo Urbano expedida en abril del 2016, dio a conocer la actual titular de la dependencia, Lili Ana Méndez Rentería.“Hay una casa que se construyó con un permiso, lo que no se verificó es el alineamiento para dejar la restricción para la calle, de acuerdo a lo planteado por el Plan Director”, mencionó.La calle Nardos, de Parral a Camino Viejo a Zaragoza, será pavimentada y se construirán camellón y banquetas por Yva S.A. que edificará un fraccionamiento en el sector.Sin embargo, en una sección de la calle Nardos, la vía de 18 metros se reduce a 12.50 metros.En ese caso un colegio también está invadiendo la calle con un barandal, pero las autoridades de Desarrollo Urbano dialogaron con los propietarios y se acordó que recorrerán las rejas cinco metros hacia adentro, expuso Méndez.En el otro caso de la vivienda, la construcción que está sobre la vía es una barda, se informó.En ese sentido, dijo el regidor coordinador de la comisión de Desarrollo Urbano, José Ubaldo Solís, se explorará con el secretario del Ayuntamiento la posibilidad de interponer una querella.“Eso es una realidad y podríamos detenernos ahí y no avanzar, criticando si pensamos que alguien lo hizo mal”, mencionó la funcionaria.Expuso que en administraciones anteriores se aprobaron o permitieron en los nuevos desarrollos calles con terracerías, con postes al lado, “las propuestas son ir mitigando este déficit, porque ahí está una inversión”. (Araly Castañón)

