Trece años después, a Andrés Manuel López Obrador lo han abandonado Nico y el logo del sol azteca. En su tercera vuelta, a “ya sabes quién” otros lo acompañan.“Los maestros rusos de Ciudad Juárez con AMLOVSKY”, rezaba una cartulina en el mitin que abarrotó ayer la plaza del Monumento al Benemérito de las Américas.Hoy hacen su aparición letras que sustituyen con un corazón la O para formar “AMLOVE”. Como en cientos de ciudades del país, las letras son escenario perfecto para quien opte por una “selfie” y pueda presumirla. Es otra generación la que, curiosa, se acerca a ver a AMLO.“Esta pa’l feis”, dice entre risas un asistente a su amigo.“Pues yo no se la creo toda, es como en el fut, al final siempre emocionan y luego pierden”, dice el segundo al amigo. Ambos, juarenses de 18 años se acercaron por mera curiosidad al evento.Drones en busca de la mejor foto, la banda musical “Los Vagos”, un “stand” de Facebook Social Channel, la Policía estatal y la municipal, son testigos del encuentro entre AMLO y los fronterizos, una vez más, aunque ahora, reconocen todos, con más gente.“No se nos olvide que una vez ya ganó”, cuenta un hombre entrado en años que lleva por cinturón una bolsa de basura y con manos agrietadas sostiene una foto del cierre de campaña de AMLO en la Ciudad de México en 2006.Aunque al tres veces candidato presidencial lo siguen sus compañeros de mil batallas como Marcelo Ebrard, Alberto Anaya, Yeidckol Polevnsky, en esta campaña tiene nuevos fieles, como el Partido Encuentro Social, aunque con escasa presencia en el mitin.El PT tampoco es numeroso, pero aporta la tambora.Los vendedores que cotidianamente están en la plaza aprovechan para hacerse de una playera, dos modelos disponibles: amarilla del PT o blanca de Morena. Otra ganancia para ellos, los tacos al vapor, burritos de hielera, sodas y aguas se venden al por mayor.Aprovechan la afluencia, también, los módulos de Morena que buscan asegurar el cuidado del voto. Registran a quien se deje para ser representante de casilla y entregan un folleto en el que explican las tareas a realizar.Se nota el paso del tiempo, atrás quedó el emblemático Tsuru blanco de López Obrador en sus tiempos de jefe de Gobierno. Al término del evento, cuando parte hacia Cuauhtémoc, el candidato presidencial se va en una Suburban blanca, acompañado del empresario Alfonso Romo y la candidata Tatiana Clouthier.No es casualidad, explica el candidato, que el Papa Francisco visitara Juárez, no es casualidad tampoco que arranque aquí su campaña.“Condiciones de pobreza y marginación, y esta pobreza y esta marginación son el mejor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y la violencia”, recalca.Una cosa no ha cambiado. En el discurso de AMLO permanece, aunque con otras palabras, aquello de primero los pobres.

