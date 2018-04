Trae 'la Coneja' buenas ventas

Vendedores de comida y de artículos alusivos a los festejos de Pascua registraron 10 por ciento más ventas que el año pasado en el Centro de la ciudad.Lo anterior fue indicado por ellos mismos, quienes durante los últimos cuatro días han inundado el sitio con el aroma de sus fritangas, y alimentado a los miles de transeúntes que han acudido al sector a los servicios religiosos.“Nos fue muy bien, ha estado movido y la gente ha estado viniendo”, dijo una de las vendedoras de gorditas que se apostó en los alrededores de Plaza de Armas.Desde hace dos semanas, la Dirección de Comercio municipal empezó a expedir licencias temporales y entregó 130 permisos gratuitos, de los cuales, 55 fueron para el Centro.Aunque los permisos fueron gratuitos, su expedición tuvo por intención el ordenar a los vendedores y que no se viera sobresaturado el sector.Ayer, los inspectores fueron observados recorriendo el parque El Chamizal y distintos cruceros para verificar que los ambulantes portaran sus permisos.Los vendedores indicaron que la autorización abarcaba del jueves hasta ayer, por lo que hoy tendrán que haber desalojado el área.Por otro lado, los demás vendedores que fueron vistos en otras áreas como en el parque El Chamizal o en diversos cruceros, también reportaron ‘buenas ventas’.Lo anterior pese al aumento de la competencia, pues ellos mismos indicaron que este año al parecer hubo más vendedores.“El año pasado, para el Domingo de Pascua ya no vinimos porque ya nos habíamos acabado la mercancía, pero este año como que hay más gente porque unos vinieron, pero otros ya no se vieron, seguro porque ya acabaron”, dijo Mariana, una comerciante dedicada a la venta de huevos y canastas de Pascua. (Karen Cano)

