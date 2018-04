Desde esta frontera, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lanzó propuestas para todo el país, entre ellas, la reiteración para suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México con lo que se ahorrarán, dijo, 200 mil millones de pesos.El aspirante encabezó su primer acto político en la plaza del Monumento a Benito Juárez, atiborrada, según los cálculos de su equipo de campaña, por más de 16 mil simpatizantes. Protección Civil municipal descartó calcular el número de asistentes al evento.López Obrador afirmó que en su mandato se va a reducir el IVA al 8 por ciento y el ISR al 20 por ciento, además de que establecerá en 3 mil kilómetros de la frontera con Estados Unidos, una zona franca.AMLO resaltó en el discurso que aquí empezó el horror de los feminicidios, pero subrayó que en Ciudad Juárez, como en todo México, se está manifestando la posibilidad de lograr un mejor porvenir para el pueblo mexicano.Dijo que aquí se van a recorrer las aduanas hacia el sur, tierra adentro, de 20 a 30 kilómetros de la línea divisoria.También habló de la reducción de impuestos especiales a la producción y servicios, para establecer tarifas y precios de gasolina y diesel, electricidad, iguales a los del país vecino.Incluso afirmó que desde el primero de enero del año próximo en toda la zona libre de la franja fronteriza se aumentará el salario mínimo al doble.Desde la fronteriza Ciudad Juárez, el tabasqueño dijo que para impulsar el desarrollo regional de sur a norte del país, se ejecutarán proyectos para retener a la población en sus pueblos.“Muchos de ustedes, vienen del sureste, del centro del país, de otros estados, porque allá no ha habido oportunidades y han tenido que salir a buscarse la vida”, lamentó.Dijo que se impulsará un proyecto en el istmo de Tehuantepec para rehabilitar los puertos de Salina Cruz que están en el Pacífico, y Coatzacoalcos, en el Golfo, se va a construir en esa franja, la más angosta, un tren para carga de contenedores para unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos.“En toda esa franja se va a dar mucho trabajo para que no tengan que venirse a buscar la vida acá, sino que tengan trabajo en sus pueblos”.Sobre la construcción del NAICM, anunció que se construirán dos pistas en la base área militar de Santa Lucia para resolver el problema de saturación del actual aeropuerto en la ciudad capital.Ello generará un ahorro de 200 mil millones de pesos, aunque en apego a la ley y logrando un acuerdo con las compañías y protegiendo las inversiones de los afores, dijo.Señaló que se dará legalidad y certidumbre, y no se va a permitir la corrupción.El candidato se comprometió a crear un plan de desarrollo urbano integral para el ordenamiento del uso de suelo, mediante la escrituración gratuita de predios, e introducir agua potable, drenaje, pavimentación de calles, construcción de vivienda, guarderías, espacios culturales, escuelas hospitales obras y servicios en todo el país.“En todo el país, a finales de este año, iniciará el programa de los jóvenes construyendo el futuro, se les va a garantizar el derecho al estudio y el derecho al trabajo”, adelantó.Además que a finales de este año aumentará al doble la pensión a los adultos mayores y todos los discapacitados pobres tendrán también el derecho a una pensión similar.El aspirante dijo que el modelo neoliberal no ha dado resultados en términos cuantitativos, “en 30 años descontando el aumento de la población el crecimiento real de la economía ha sido de cero, en 30 años no ha crecido la economía de nuestro país”.“Lo más perjudicial dicha política económica ha desatado la corrupción más colosal y dañina que se haya registrado en nuestro país”.“Nuestra propuesta tiene como principal propósito, que oiga bien y que se oiga lejos, de nuestra lucha es desterrar la corrupción y la impunidad, cortar de tajo”.Expuso que la nueva reforma que impulsará, es que el gobierno deje de ser un comité al servicio de una minoría rapaz, que el gobierno represente a todas y a todos, a pobres y a ricos, a mayorías y minorías, a creyentes y no creyentes.Aseguró que ninguna persona con antecedentes de enriquecimiento ilícito será invitada a participar en la función pública y también que se generarán más de 500 mil millones de pesos con acabar con la corrupción, como lo ha mencionado durante su precampaña.También se quitará el fuero para que presidente pueda ser juzgado y cancelará la reforma educativa.

