Sortean carencias para salvar vidas

Ante la escasa atención médica que enfrentan pobladores de Samalayuca, tres mujeres voluntarias se echaron a cuestas la tarea de prestar un servicio altruista durante casos de emergencia, las 24 horas los 7 días de la semana.Hasta abril del año pasado, los mil 500 habitantes de esta sección municipal no contaban con servicios de urgencias médicas.Los traslados a un hospital se hacían en vehículos particulares, o se encontraban con la ambulancia de Juárez en la carretera.Ana Reyes Ríos, Zulema Moreno Herrera y Ana Isela Anaya, conforman la Unidad Voluntaria de Emergencias de Samalayuca, que en coordinación con el Centro de Regulación de Urgencias Médicas (CRUM) y Protección Civil, cubren desde el kilómetro 30 hasta el 70 de la carretera.La idea de la unidad comenzó luego de que la presente administración municipal donó una ambulancia al poblado. Como no había quién la operara, se lanzó una convocatoria en la localidad para integrar un grupo de rescatistas que proporcionaran primeros auxilios.La idea era capacitar a quienes respondieran al llamado; sólo acudieron siete personas de las que finalmente quedaron tres.Contar con un sólo equipo dificulta su trabajo cuando hay múltiples pacientes, aunque eso no resta su dedicación. “No traemos cada una equipo personal, si hay varios heridos tenemos que turnarnos para usarlo”, dijo Ana Reyes.El Centro de Salud con que cuenta el poblado sólo abre de lunes a viernes de 8 a 3 y cuenta con una enfermera y una doctora que atienden enfermedades comunes como gripa y tos, otras situaciones se trasladan a Juárez.“Falta mucho material, a veces no hay ni para una sutura”, narró Isela Anaya, quien luego recalcó: “para canalizar una vena tenemos que aportar del material que nos proporciona Protección Civil, porque ellos no tienen”.Agregó que además en el lugar no ofrecen consulta los viernes, porque el personal se encuentra en labores administrativas. No pueden atender, excepto aplicar vacunas.“Si uno llega con una emergencia o te vas con un particular o te aguantas y te automedicas o vas a la farmacia, cosas así, porque en realidad no atienden. Y en la farmacia a veces no hay ni un paracetamol”, expresó Isela Anaya.Otra problemática es que no cuentan con equipo de Rayos X y quienes requieren una placa deben acudir a los hospitales de Juárez, y buscar por sus propios medios un transporte para alcanzar llegar a sus citas.Explicaron que al inicio su principal problema era la falta de gasolina, al grado que si tenían una emergencia hasta el kilómetro 70, buscaban al presidente para obtener un recurso o lo ponían de su bolsillo.Las tres voluntarias aseguraron que pronto cumplirán un año prestando sus servicios sin recibir remuneración económica alguna. Incluso sus uniformes los mandaron a hacer ellas mismas y parte de su equipo son donaciones de personas agradecidas a las que se les ha dado algún servicio.A todas las dificultades que enfrentan por la carencia de equipo y medicamentos, acudir a una emergencia se complica más porque tienen que salirse de su trabajo o bien dejar encargados a sus hijos con familiares o vecinos.Señalaron que la temporada de verano es cuando más accidentes ocurren, en los balnearios o en carretera, aunque las principales emergencias están relacionadas con enfermedades crónico degenerativas de adultos mayores, como diabetes e hipertensión.Samalayuca es un poblado a 36 kilómetros del sur de Juárez, de acuerdo con Google maps, con aproximadamente mil 500 habitantes y está integrado por los ejidos Villaluz, Berjel y Ojo de la Casa. (Abril Salgado / El Diario)