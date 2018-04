Encaran al autismo sin infraestructura

Cuando supo que su hijo era un niño autista, Egla Ramírez Pérez se enfrentó a una profunda falta de información aderezada con grandes dosis de discriminación, segregación e ignorancia.De hecho, la madre descubrió la condición de Mauricio sólo después de consultar a varios especialistas.Algunos años después de este episodio, poco ha cambiado, sostiene la mujer, quien en su afán por visibilizar el trastorno fundó una organización de la sociedad civil desde la que intenta borrar los estigmas que rodean a las personas que lo padecen.En medio de estas condiciones, la recién creada Fundación Unidos por el Autismo diagnostica que quienes sufren este padecimiento encaran en Juárez la falta de especialistas, infraestructura física y sobre todo comprensión del resto de la población.“Estamos teniendo muchos problemas en la ciudad porque no hay a dónde canalizarlos”, señala. “Hay listas de espera de 2 y 3 meses para poder atenderlos. Los pocos doctores y psicólogos que se dedican a esta rama están saturados también”.Datos del Programa de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria II indican que, en cuatro años, entre 2013 y 2016, 65 hombres y mujeres fueron diagnosticados con el trastorno autista en la localidad.Uno de los mayores problemas que deben padecer las personas en esta situación es que la discriminación es todavía un escenario común, dice Ramírez Pérez.Prueba de ello es que, señala, muchos planteles educativos de nivel básico suelen rechazar a estos niños y niñas simplemente porque no hablan, lo que es producto de su condición.“Incluso, en un centro comercial, la gente ve a un niño que tiene una crisis y lo confunde con una rabieta. Dicen que ellos les daban unas nalgadas para que se les quitara. Nos ha tocado que nos dicen eso. Falta mucho por dar a conocer lo que es el autismo”.Sin embargo, Ramírez Pérez sostiene con optimismo que la sociedad civil ha dado importantes pasos en la colocación de este trastorno en el imaginario colectivo.Hace pocas semanas, la Fundación anunció la creación de un centro especializado donde ofreció poder atender a todas las personas autistas y a sus familias.“Sabemos que vamos a tener lista de espera por tanta necesidad que hay en la ciudad y también en el Valle. Nos hablan del Valle para ver si tenemos algún tipo de atención. La gente desde allá no viene para Juárez a pagar 200 o 300 pesos por terapia”, dice.En el marco del Día Internacional del Autismo, celebrado mañana, los activistas que luchan por erradicar la discriminación y ofrecer una atención integral al trastorno organizan una serie de actividades conmemorativas.Este lunes, a las 6:30 de la tarde, la escultura de la X se iluminará de azul en apoyo a la efeméride, mientras que el 13 de abril habrá un congreso en el Hospital Ángeles y el 29 de abril, una carrera pedestre.Las personas a las que les interese más información sobre estas actividades pueden visitar la página oficial de la organización en Facebook: Fundación Unidos por el Autismo A.C. (Fernando Aguilar / El Diario)

