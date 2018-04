Al alza, enfermedades mentales

En los años posteriores al mayor período de violencia las atenciones en el área de salud mental de la Jurisdicción Sanitaria II que corresponde a Ciudad Juárez se dispararon, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud a través del Sistema de Infomex.Los trastornos en los que observa el mayor incremento son ansiedad y depresión. Por grupos de edad las atenciones se concentran en adultos y adolescentes.En 2010 la Secretaría de Salud contabilizó aquí 274 consultas por trastorno de ansiedad. Para 2012 la cifra creció a 4 mil 735 y en 2016 se registró el total máximo con 6 mil 582 atenciones.En este año el grueso de la población atendida tenía entre 30 y 49 años, con un total de 2 mil 787 consultas en el área de Salud Mental.El tercer mayor grupo es de personas de 50 a 59 años con mil 168 y de 20 a 29 años 871. El resto son menores de 5 años, de 5 a 9 años, de 10 a 19 años y de más de 10 años.Las atenciones por trastorno de ansiedad cerraron el 2017 con 5 mil 908 casos atendidos, de acuerdo con el desglose proporcionado.En el caso de la depresión en 2012 la dependencia cerró con 4 mil 228 atenciones y en 2013 subió a 4 mil 333. En 2014 hubo una ligera baja a mil 737 atendidos, pero en 2015 repuntó a 4 mil 690.Las consultas por depresión en 2016 ascendieron a 4 mil 307 y 2017 en 4 mil 851. El año pasado es cuando se presentó la mayor cantidad desde 2010.Por grupos de edad quienes oscilan entre los 20 y 59 años fueron los que más acudieron a la Jurisdicción Sanitaria II.Otros trastornos atendidos son el estrés postraumático y esquizofrenia.Hasta enero de 2018 la Secretaría de Salud reportó vía Infomex que por ansiedad se atendieron 279 casos y por depresión 262.Silvia Aguirre Lomelí, directora de Centro Familiar para la Integración y Crecimiento (CFIC) señaló que esto es una consecuencia de la época de incidencia delictiva que enfrentó la localidad.Mencionó que el ser expuesto al asesinato de un ser cercano les perjudicó, pero resaltó que afecta más si el entorno familiar es adverso.La directora de CFIC resaltó que grupos de la sociedad civil trabajan en conjunto con Congreso del Estado para crear la ley de Salud Mental y atender las situaciones que se están presentando.Agregó que otro punto preocupante es que no existe la infraestructura para brindar las consultas requeridas.Teresa Almada Mireles, directora de CASA Promoción Juvenil, señaló que los años en que se recrudeció la delincuencia dejaron profundas secuelas en la población juvenil de la ciudad.Comentó que algunos de los programas creados para las víctimas no se los dio continuidad y a la fecha no hay una real atención, principalmente para la generación que creció en este contexto.• Atenciones se concentranen adultos y adolescentes• En 2010 la Secretaría de Saludcontabilizó aquí 274 consultaspor trastorno de ansiedad.• En 2016 la cifra se disparóa 6 mil 582 casos.• Las consultas por depresiónen 2016 ascendieron a 4 mil 307y 2017 en 4 mil 851.• Otros trastornos atendidos son elestrés postraumático y esquizofrenia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.