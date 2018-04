Detienen a 14 presuntos narcomenudistas

Las acciones de prevención y combate a la venta de drogas al menudeo en la ciudad, siguen arrojando resultados positivos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado se logró el arresto de 14 presuntos narcomenudistas en distintos puntos de la ciudad.En las calles Joaquín Terrazas y Jesús Escobar de la zona Centro, se arrestó a Ismael Q. G., de 39 años, en posesión de tres dosis de heroína.En otro recorrido por las calles Rosalío Arrieta y Óscar Flores, de la colonia División del Norte, se realizó el arresto de Omar Anan P. C., de 25 años, en posesión de un envoltorio de mariguana, para forjar cinco cigarrillos.Asimismo en las calles Matamoros y Santa Bárbara, de la colonia Periodista, se arrestó a Manuel S. S., de 45 años, en posesión de 12 envoltorios de cocaína.En el cruce de las calles Grutas Nombre de Dios y Barranca Sinforosa, colonia Misiones de Creel, se realizó el arresto de Fernando H. H., de 22 años, con nueve envoltorios de mariguana como para forjar 45 cigarrillos.Lázaro Antonio S. D., de 38 años, quedó detenido en las calles Altamirano y Hospital, de la zona Centro, con tres dosis de heroína.Posteriormente en la calle Ignacio Enríquez, de la colonia Kilómetro 20, se detuvo a Gustavo Alexis V. L., de 19 años, en posesión de un envoltorio de mariguana.Más tarde, en las calles Gerardo Vázquez y Francisco Villa, de la colonia Lucio Cabañas, realizaron la detención de Luis Eduardo A. C., de 28 años, en posesión de una dosis de cristal.En Libertad y Juan De Oñate, de Barrio Chaveña, se aprehendió a José J. S., de 47 años, con seis dosis de heroína.En Datilera y Gardenias, colonia Francisco Villa, realizaron la detención de Abel A. L., de 51 años, en posesión de cinco dosis de heroína.Jesús Alberto R. R., de 38 años, que presuntamente estaba en posesión de un envoltorio de mariguana como para forjar cinco cigarrillos, fue capturado en la avenida De los Aztecas y Zaragoza, colonia Ciudad Moderna.Ernesto H. C., de 39 años, fue detenido en posesión de cuatro dosis de heroína, en las calles Álvaro Obregón y Octavio Paz, de la colonia Emiliano Zapata.En el cruce de Dolores Hidalgo y Morelos, de la colonia Waterfill, realizaron la detención de Lucio T. G., de 46 años, en posesión de siete pastillas psicotrópicas.Por último, sobre la calle Ponciano Arriaga, en la colonia Granjas de Chapultepec, fue detenido Ever Javier G. L. de 21 años, debido a que fue sorprendido con mariguana como para forjar diez cigarrillos.En todos los casos, los presuntos narcomenudistas fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal.

