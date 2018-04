Abruman a vecinos peligros del 'Viaducto'

Para los habitantes del norponiente, los accidentes son el “pan de cada día” en el Viaducto Gustavo Díaz Ordaz, la principal vialidad que conecta al menos a 11 colonias.“Aquí en el Viaducto, en cuanto pasan esa curva, chocan”, dice Francisco Herrera, vecino de la colonia Emiliano Zapata, quien ha sido testigo de múltiples percances.Para los habitantes de este sector, el bulevar es peligroso todo el año, igual para automovilistas que para peatones, aunque cuando hay lluvia es peor “porque se inunda”.Ellos narran que los voceadores de periódicos son quienes muchas veces ordenan el flujo vehicular para proteger a los peatones en el cruce de esa vía con la calle Álvaro Obregón.Rogelio Payán Romero, alias “El Rojas”, comentó que él auxilia desde hace seis meses a los transeúntes para cruzar en horas pico, pues el año y medio que lleva vendiendo periódicos en ese punto le ha dado experiencia.“A mí una vez me atropelló un camión, no hizo el ‘stop’ y me pegó; salté, si no, hubiera caído debajo de las llantas. Aun así quedé lastimado”, mencionó.Comerciantes del sector opinaron que las principales causas de accidentes es que los conductores no respetan los límites de velocidad o rebasan en curvas, además faltan señalamientos y vigilancia.Carolina Flores narró cómo perdió la vida hace un mes uno de sus vecinos durante un accidente en una curva del viaducto.Amadeo Cabral, vecino del sector, explicó que en días anteriores presenció un choque cuando viajaba en el transporte público, ya que falta señalética en los muros que dividen los carriles bajo los puentes. “No alcanzó a esquivarlo y topó con el muro, ya han pasado varios accidentes por aquí, topan en el muro central”, dijo.Comentó también que los conductores no tienen precaución, conducen a muy alta velocidad y no se dan cuenta de que los tramos están angostos, por lo que terminan impactándose.Un caso más es el de Francisco Rocha, quien trabaja hace casi 11 años como voceador de la zona. Expresó que hace falta más seguridad y agentes de Tránsito que apoyen a los peatones, principalmente de una a dos de la tarde, cuando salen los trabajadores de las maquilas.Una de las causas del riesgo es que, en dicha intersección, son cuatro altos y a veces no se detienen los conductores. Además, hace tiempo que uno de los altos fue derribado por un tráiler y no ha sido repuesto.Sobre esta problemática, Alexandra Solís, vocera de Tránsito, señaló que a pesar de las campañas, la gente maneja a exceso de velocidad. “No tiene precaución, ni pericia y por eso ocurren accidentes”.Durante un recorrido hecho por El Diario, se observó que a lo largo del trayecto no hay líneas que delimiten los carriles. Algunos muros que sostienen los puentes están pintados con rayas blancas y negras, para hacerlos más visibles. Los reflejantes de la vialidad se encuentran sucios, lo que impide su adecuado funcionamiento.También se puede notar el deterioro estructural en algunos de los puentes, la señalética vandalizada, basura y montones de tierra a los costados de las calles.El Viaducto Gustavo Díaz Ordaz fue reconstruido en el Plan de Movilidad Urbana en octubre del 2013. (Abril Salgado / El Diario)