'Cada vez es más difícil'

En la colonia Rancho Anapra hay un punto donde convergen los sueños y las esperanzas de quienes están de ambos lados de la frontera. En la calle Calamar Vicente Guerrero, justo en límite entre México y Estados Unidos donde la valla separa a ambas naciones, quienes habitan en ese sector ven a diario a aquellos que se acercan con la intención de ver a sus seres queridos.Los residentes conviven a diario con la división y el entorno que genera.Julio Mendoza, de 33 años, tiene poco más de 10 viviendo a unos metros del muro. “Aquí viene gente y se encuentran. Pero como que cada vez se les pone más difícil”, contó.Ricardo Macías vive a unas casas de distancia. Desde su percepción los encuentros familiares ya no son tan frecuentes como antes.“Muchas personas se juntaban aquí, pero ahorita ya casi no desde que pusieron esa barda metálica”, recordó.Para el colono el que se levante o no la división no le preocupa.“Si ponen un muro o no los que vivimos aquí vamos a seguir igual. Pobres por los que desde aquí ven a su familia”, expresó.Otro escenario cotidiano en la zona son niños y adolescentes jugando y caminando al filo del muro. Las bardas metálicas tienen algunos grafitis.Del lado de la estadounidense de la separación sólo aprecia terreno llano. De vez en cuando asoman unidades de la patrulla fronteriza.Del lado mexicano en varios puntos también únicamente se aprecia tierra baldía, a excepción donde se encuentra Rancho Anapra, donde es común ver a los habitantes del sector acercarse a husmear desde los barrotes de metal.Autoridades federales de Estados Unidos comenzarán en próximos días con la renovación de 32 kilómetros del muro fronterizo.Ronald D. Vitiello, subcomisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que se usarán los mil 600 millones de dólares asignados por el Congreso de Estados Unidos para erigir el muro este año.Actualmente existen aproximadamente 14 kilómetros de valla física de diferentes tipos, como tabular, ciclónica y de piso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.