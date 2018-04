Candidatos a legisladores federales de la coalición “Por México al Frente” se comprometieron a reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y promover una zona franca para Juárez, en un acto proselitista que realizaron ayer al pie del Puente Internacional Santa Fe.Con la misma propuesta, llega hoy el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a esta ciudad en su primer acto de campaña.En el evento de ayer estuvo la fórmula al Senado, Gustavo Madero y Rocío Reza Gallegos, además de los aspirantes al Distrito 01, Carlos Fernando Ángulo Parra; 02, Luis Javier Mendoza Valdez del PRD; 03, Lucero Nieto Romero y para el 04, Daniela Soraya Álvarez Hernández.Ante menos de 50 militantes del partido, los aspirantes a la Cámara Baja y al Senado dijeron que si ganan las elecciones van a reducir el IVA del 16 por ciento actual a un 8 por ciento.Ese compromiso lo lanzó también hace unos días el candidato a la Presidencia de la República de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya.“Estamos planteando la reducción de la tasa del IVA al 8 por ciento; haber aumentado el IVA es algo que denota que no se comprende la dinámica de la frontera y cargó sobre las familias un 45 por ciento de impuestos más en el consumo”, señaló el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Sergio Madero, durante el evento.“Eso es injusto para los juarenses y por eso estamos proponiendo una reducción de la tasa, para ser también más competitivos con lo que ocurre en las ciudades fronterizas de Estados Unidos”, agregó.Los candidatos a cargos federales plantearon la creación de una zona franca, a efecto de detonar la actividad industrial y comercial en esta ciudad fronteriza.“Se plantea la creación de la zona franca, con tasas menores de impuestos, que no se exija el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que no se exijan el cumplimiento y pago de derechos de importación, sino que se puedan hacer las actividades económicas de la frontera sin necesidad de hacer toda esta tramitología”, añadió Madero. (Javier Olmos)

