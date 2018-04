Decenas de familias, incluso varias procedentes de El Paso, llegaron ayer al poblado de Samalayuca para pasar ahí la celebración por el Domingo de Pascua.Ejemplo de ello es Emmanuel Reza, quien llegó desde la mañana, ya que en su ciudad natal, dijo “no está divertido, la gente no es de ambiente, por eso preferimos venirnos para acá”.El recreativo conocido como Ojo de la Casa, ubicado al sur de la frontera, abrió sus puertas desde el jueves por la mañana para los habitantes que busquen pasar un momento familiar.Asadores con carne, música, cuatrimotos, pesca y natación en las albercas son sólo algunas de las actividades que se observan en el balneario desde el jueves.Silvia Herrera, quien trabaja como socia del recreativo desde hace 10 años, explicó que el año pasado recibieron aproximadamente a 6 mil personas en Semana Santa y que este año se espera la misma afluencia.También relató que dicho lugar está en función turística desde 1979; sin embargo, tuvo una caída de afluencia por la caseta que se encontraba en el kilómetro 28, situación que no permitía a extranjeros visitar la zona a menos de contar con placas mexicanas.“Ya cuando quitaron eso, esto hizo una explosión, la gente empezó a llegar en ese año que lo quitaron”, detalló.El Ojo de la Casa reanuda sus actividades cada Jueves Santo y cierran la alberca en la última semana de septiembre, pero el servicio para acampar continúa.“Aquí nos dicen que se la pasan muy a gusto a pesar de que no hay muchas cosas como toboganes y todo eso; ellos como que aquí se les hace muy tranquilo el lugar, siempre nos comentan eso”, expresó Silvia.Al igual que en El Chamizal, en dicho recreativo se observan las tiendas de campaña de quienes ya apartan su lugar para los festejos del domingo.

