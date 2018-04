Desborda a estructura aumento de Morena

Pese a que en solamente cuatro años el partido Morena en Chihuahua ha aumentado en más de mil por ciento su número de afiliados, no ha logrado afianzar una estructura que le permita, al día de hoy, asegurar el cuidado del voto del próximo 1 de julio.De acuerdo con datos oficiales del partido, hasta ayer contaba con 47 mil 157 afiliados en todo el estado, casi 14 veces más que los 3 mil 184 militantes con los que logró su registro estatal en octubre de 2013.Tan sólo en el último año, el partido sumó 29 mil 224 afiliaciones en esta entidad del norte del país.El aumento exponencial no ha significado, sin embargo, solidez en la estructura partidaria. Una muestra es que a tres meses de la jornada electoral, Morena registra un avance de apenas 35 por ciento de representantes de casilla en Chihuahua.Martín Chaparro, dirigente de Morena en la entidad, dijo que la presencia de representantes en todas las casillas es la prioridad principal del partido, a la par de conseguir los votos.“En este proceso estamos trabajando a marchas forzadas. Ahorita llevamos un 35 por ciento de representantes asegurados, de esos llevamos capacitados más o menos la mitad. Estaríamos hablando aproximadamente de mil 500 hasta ahorita, de los cuales 750 ya los llevamos capacitados”, indicó.La falta de solidez del instituto político, que se perfila para obtener una votación histórica para un partido de reciente creación, también se observa en la selección de candidatos.Con los registros de aspirantes tanto locales como federales, Morena enfrentó dificultades, desde completar los registros hasta designaciones de última hora, como el caso del candidato a la alcaldía de Juárez, el expriista Javier González Mocken.En el caso de los candidatos de Ciudad Juárez (tanto a la alcaldía como a diputaciones locales y federales), la dirigencia estatal y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena mantuvieron la información blindada prácticamente hasta el registro ante la autoridad electoral correspondiente.Fue hasta el jueves por la tarde, un día antes del término del plazo para los registros locales, cuando se anunció que sería González Mocken el elegido para candidato. Horas antes, grupos como el del diputado local Pedro Torres trataban de impedir la nominación del expriista.Un caso emblemático fue el del municipio de Ignacio Zaragoza, de acuerdo con Chaparro.“En Ignacio Zaragoza los compañeros se aferraron, desde hace mucho se les había dicho que necesitaba género mujer y entonces los compañeros creyeron que trayendo una planilla encabezada por hombre y no registrar a nadie más, automáticamente iban a ser ellos los elegidos, pero pues las cosas no funcionan así”, dijo.Agregó: “Al momento de que se dieron cuenta de que no los registramos… agarraron todos sus expedientes y se fueron a registrar con el PAN, todos”.El viernes por la tarde, Morena luchaba por completar el registro de sus candidatos en aquel municipio.Una de las razones del crecimiento de Morena es la incorporación de cuadros de expriistas y expanistas.El candidato de Morena al Senado en la entidad es Cruz Pérez Cuéllar, expanista que fue incluso dirigente estatal del blanquiazul.Los aspirantes a las alcaldías de Juárez y Chihuahua, las dos ciudades más grandes del estado, son de extracción priista: González Mocken en el caso de la frontera y Fernando Tiscareño para la capital.Víctor Valencia de los Santos, exdiputado federal por el PRI, es ahora uno de los principales operadores electorales de Morena, partido al que se sumó en 2017.Leonel “Coco” Reyes es otro expriista que se ha acercado al partido de López Obrador para la operación electoral.Chaparro, sin embargo, afirmó que estos perfiles no serán en los que confíe Morena para el cuidado de los votos, sino en la izquierda de Chihuahua.“No vamos a descansar en esas estructuras, esas estructuras vienen a sumarse a lo que nosotros tenemos”, expresó.Añadió: “Yo no voy a descuidar el trabajo que mis compañeros a lo largo del tiempo hemos construido, aunque sea poco. Lo que vamos a hacer nosotros es con la gente que tenemos ya identificada que ha sido de izquierda tradicionalmente aquí en el estado, de esos vamos a meter uno en cada casilla y los otros tres que faltarían (porque podemos mandar cuatro a cada casilla) van a ser de esas estructuras”. (Itzel Ramírez/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.