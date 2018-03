Dentro de las acciones que se realizarán en el operativo de Pascua de El Chamizal, el parque se cerrará a la circulación vehicular este domingo a partir de las 10 de la mañana y no se permitirá ingresar con bebidas alcohólicas.En el lugar habrá vigilancia de la Policía Municipal y de Tránsito, además de cuerpos de Rescate y de la Cruz Roja.El director de Servicios Públicos Municipales, Raúl Rodríguez Santillanes, recomendó a quienes acudan a El Chamizal, respetar las indicaciones de las autoridades.Además, por ningún motivo intentar introducir o ingerir bebidas alcohólicas.Dijo que no se permitirá el ingreso de motos, cuatrimotos, go cars, únicamente el uso de bicicletas.También solicitó no estacionarse en doble fila ni circular a altas velocidades en el parque, esto es para quienes ingresan antes de las 10 de la mañana.Al momento de arribar al lugar, se sugiere hacer un recorrido a pie para identificar los puntos donde se ofrecerán los apoyos y servicios.Igualmente sugirió no descuidar en ningún momento a los infantes y adultos mayores, y en caso de necesitar fuego para preparar alimentos, solicitar apoyo al personal municipal, preferentemente a bomberosExhortó a apagar de inmediato el carbón o fuego que se vaya a encender, y por ningún motivo depositarlo en los contenedores de basura.Hay que respetar el espacio de los demás, hacer uso adecuado de los baños, no ocasionar daños a la infraestructura del parque, manejar bien la basura y depositarla en los contenedores adecuados.El funcionario indicó que “todos tenemos derecho a disfrutar de nuestros parques por lo que se pide respeto entre visitantes”.Aseguró que todos los trabajadores municipales que participarán en estas actividades cuentan con la encomienda de apoyar a quien lo solicite.En caso de requerir mayor información o algún apoyo, pueden acudir directamente a la oficina de Parques y Jardines, ya que este será el centro de mando donde todas las autoridades se estarán coordinando, indicó.• Tráfico vehicular se impedirá a partir de las 10 de la mañana del domingo• No se permitirá ingresar con bebidas alcohólicas• Habrá vigilancia de la Policía Municipal y de Tránsito, además de cuerpos de Rescate y de la Cruz Roja• Sólo de permitirá uso de bicicletas• Prohibido estacionarse en doble fila y circular a altas velocidades en el parque• No descuidar en ningún momento a los infantes y adultos mayores• En caso de necesitar fuego para preparar alimentos, solicitar apoyo al personal municipal, preferentemente a bomberos• Apagar de inmediato el carbón o fuego que se vaya a encender, y por ningún motivo depositarlo en los contenedores de basura